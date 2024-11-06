凱基00926 卡位S&P 500順風車

美股進入超級財報周，Google、微軟、Meta相繼公布財報，就在台灣被颱風康芮吹到東倒西歪之際，美股也遭受微軟、Meta財報不如預期的強襲，度過一個四大指數全面收黑的萬聖節。不過反觀同為科技巨頭的Google由於財報亮眼，在前一個交易日盤後大漲。凱基投信表示，同樣是AI趨勢發展指標，股價卻是兩樣情，顯見市場情緒回歸實質獲利表現；能看透企業獲利潛力，才能掌握市場方向。

凱基全球菁英55ETF(00926)基金經理人楊哲宇表示，Google財報展望優於預期，以廣告業務及雲端業務成長最令市場驚豔，其中尤以雲端業務較去年同期成長35%，反映出雲端服務供應商透過投資AI基礎建設，不僅可以增加客戶在AI上的應用，也可以替自身帶來營收及獲利的成長。受惠雲端服務供應商對AI建設的資本支出可望持續增加，S&P 500企業獲利預估也將受惠AI算法發展而持續上修，展望2025年，S&P 500企業獲利成長速度可望加快，來到15%的雙位數成長。

統計過去70年的S&P 500指數滾動六個月報酬表現，可以發現不論是從平均漲幅或是正報酬機率來看，每年的11月到隔年的4月，都是正報酬機率相對高、且指數平均漲幅較多。統計1950年至今，每年的11月到隔年的4月，S&P 500指數有接近八成的機率可以繳出正報酬，平均可以上漲7.1%；相較於正報酬機率最低的5月-10月，平均上漲1.7%，S&P 500指數每逢11月-4月，投資效益相對其他月份明顯高出許多。

楊哲宇指出，S&P 500指數即將迎來股價傳統旺季，然而未來12個月的大盤本益比22.94倍已經接近史上高位，評價偏高情況下，指數有高機率呈現震盪，評價偏高個股承受的壓力又相對大。從美國近期出爐的經濟數據來看，雖然製造業PMI指數不如市場預期，但有望逐步回溫； ISM新訂單指數止穩上揚，客戶端庫存下滑，未來有回補庫存機會，顯示IT與通訊服務等AI相關產業以外的族群也具表現空間。

隨著財報接力出爐，美股勢必會加速輪動，楊哲宇建議，各產業中具競爭力、經營績效好且利潤高的企業皆值得留意；為了不錯過各產業的成長契機，全產業布局的ETF，搭配加碼強勢產業、減碼弱勢產業的機制，不失為放大投資效益的好方法。投資人不妨趁著大選前後市場震盪之際逢回布局，為參與後續美股回歸上升軌道建立部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。