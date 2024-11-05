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台股市值型ETF 成長潛力大

經濟日報／ 高瑜君
0050累積報酬率
0050累積報酬率

台灣人瘋ETF，尤其偏好高股息ETF，放眼全球市場，根據ETF GI統計至9月底，全球ETF規模突破14兆美元，以市值型ETF占比最高，顯見台灣市值型ETF仍有很大的成長潛力。

據投信投顧公會、期信基金資訊觀測站統計，細究台灣ETF現況可以發現，截至9月30日止，整體ETF規模來到6.01兆元，受益人數達1,376萬人，其中，債券型ETF規模最大，達到2.93兆元，而受益人數最多則是台股型ETF，受益人數來到1,002萬人，且投資人最愛的是高股息類，持有台股ETF的受益人中超過半數都是買高股息ETF。

投資人除了存高息ETF領息外，透過市值型ETF參與台股中長線成長契機，也是資產配置中不可忽略的一環，而台灣市值型ETF代表莫過於最元老的元大台灣50（0050），規模為3,971億元是台灣規模最大ETF，亦是目前規模最大台股ETF，一次網羅台灣市值前50大各產業龍頭企業。

定期定額投資市值型ETF能達到分散擇時風險、分散擇股風險的效果。

觀察長期投資元大台灣50的成果，據彭博資訊統計，從掛牌以來統計至9月底，若每月定期定額投扣款一萬元，投入21.3年，累計投入成本為255萬元，累積市值將達到1115.9萬元，損益為860.9萬元，累積（含息）報酬率達337.6%，年化報酬率12.3%。

元大投信建議投資人掌握三大投資步驟：第一，選對標的事半功倍，投資一籃子優質股票的基金或是ETF利於達到分散風險及定期篩選投資組合的效果。

第二，長期投資持之以恆，進場是否為當前股市高低點並不重要，進場成本為長期平均成本，透過定期定額長期投資亦能發揮複利再投資效果。第三，低檔加碼加速累積，簡單的低檔加碼機制，於市場相對低檔時加碼投入金額，有利資產累積效果。

長期投資除了選擇市值型ETF外，連結基金也是值得留意的標的，如0050連結基金及元大台灣ESG永續ETF連結基金，因連結基金具備股息滾入再投資、交易門檻親民等優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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