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ESG投等債ETF 湧錢潮

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
永續發展成全球共識。碳排放示意圖。 美聯社
永續發展成全球共識。碳排放示意圖。 美聯社

永續發展成全球共識，ESG投資為大勢所趨，由於資金對ESG的青睞帶動各國企業將ESG納入重要發展藍圖。投信法人看好ESG投資趨勢，紛紛推出相關商品，包括統一投信將推出統一ESG投等債15+ETF（00966B），群益ESG投等債20+目前規模已達2,380.7億元。

根據研究機構Precedence research預估，在各國政府基金及投資機構推動下，全球ESG投資市場規模從今年的29.8 兆美元，高速成長至2034年的167.5 兆美元，複合年增長率達到18.8%。

統一ESG投等債15+ETF基金經理人張美媛表示，永續經營策略可以讓企業強化抵禦風險的能力，應對日漸增多的氣候變遷問題及市場變化。

全球ESG投資市場規模預估
全球ESG投資市場規模預估

00966B追蹤的指數嚴選ESG評分高的企業，成分債檔數也從指數2018年底成立時的50檔左右，一路擴大至今達百檔以上。

歷史經驗顯示，長天期債券的利率敏感度高，在利率逐步調降時，將有望為投資人帶來更大的資本利得空間。

00966B追蹤的指數不僅僅是瞄準ESG投資趨勢帶來的資金利多，並鎖定長天期債券在聯準會降息循環時的優勢。

為了讓債市投資人在全球景氣放緩時，可以平衡風險與收益，這檔ETF追蹤之指數的成分債信評聚焦BBB級，違約率較非投資等級債低，但殖利率高於A級以上債券。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，聯準會在通膨可控的情況下，為預防經濟進一步放緩，於9月啟動降息。

而歐洲央行則已早先一步進入降息循環，寬鬆環境將有利債市表現，加上國際政經局勢還有不確定性尚存，而投資等級債基於其資產品質較佳，具防禦價值，可望吸引訴求穩健配置的資金配置。

其中，結合ESG概念的長天期BBB級債兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，且長天期債在降息循環中，受惠程度也相對高，布局相關ETF有助滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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