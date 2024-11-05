屏息等美國大選開票…網問美債一直跌可進場？郭哲榮自爆加碼310張

美國總統大選開票結果牽動投資人神經，大家都屏息以待，而近日美國公債殖利率極度敏感呈現大跌走勢（債券殖利率與價格呈反向關係），令早先提早進場的投資人心情如同洗三溫暖，又突然開心了起來，紛紛好奇問說是否該加碼進場？

一名網友在Dcard股票板以「美債一直跌，是不是可以進場了」為題發文指出，他覺得股市波動太大，美債還是比較穩健，打算買之前就看好的台新美A公司債20+（00942B），純美國公司債，A級債券，有平準金。

他表示，8月開始跌的時候就賣掉，後來又漲了，目前是近三個月相對低點，之後升息的消息也還滿明確的，「觀察這幾天外資好像持續買進，是不是可以來買了？不知道這檔大家怎麼看？是不是進場佈局的好時機？」

貼文一出，有網友不以為然直言「你這種心態，買了繼續跌又要上來發文，相信我」、「買美債賺價差，買股票領股息，精神錯亂了嗎？」、「債蛙還有呼吸嗎」、「都凍到冬眠了吧？」、「搞得我好亂」、「上週五漲，今天跌，都給你講就好…」、「避險工具變必險，好慘」。

但實際上有更多網友們留言嗨翻「有陸續單筆買進公司債00740B（富邦全球投等債），年化債息現在大概6%上下，要領息，買債券我覺得會比高股息好」、「高股息ETF現在不行囉」、「債券相比高股息，確實更可以加碼攤」、「我是滿看好長期，慢慢買攤平成本等升息」、「現在還是甜甜價的時候可以分批買進，把握撿便宜機會」、「我平均買16塊，繼續抱」。

ptt也有網友認為美債殖利率大跌，對於最近價格跌跌不休的債市來說，是一劑強心針，這也代表投資人對於股市的信心開始鬆動，積極買債避險。

摩爾證券投顧分析師郭哲榮甚至在臉書粉專自曝他00687B國泰20年美債在30.23元加碼310張，目前已經買超過1.6億。郭哲榮說，美債一直跌又如何，「老天要送錢給我，我就開開心心收下，到時候哲哲逆轉勝，賺了1500萬，甚至是2000萬出場，你就不要後悔沒有跟著我，一起逢低加碼美債」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。