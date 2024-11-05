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用00878打破「成本均價恐懼症」！ 存股哥實測：股息會相差十萬八千里

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

為了更好解釋「成本均價恐懼症」所佈的局已經佈了將近一年，就以00878作為實驗標的直接實戰給大家看，也覺得差不多可以跟老鐵們分享了。

先前情提要一下什麼是「成本均價恐懼症」，這是我自創的名詞，泛指因為害怕自己的持有成本價提升，而不敢買進的情形，詳細內容可以看我8/22的貼文

接下來進入主題，我在去年12/12的文章提到，當時的00878持有張數87.2張成本18.08，當天00878收盤價20.63，帳面獲利$222,360，當季配息0.35元，我領股息$30,520。

那時我也根本不會知道未來的走勢如何，只是認為市場長期穩定向上，中間的起伏都只是過程而已，這將近一年的時間依然用我習慣的方式佈局，不管高低價有錢就買、股息再投入，若情況許可就開槓桿繼續買。

過了近一年我的00878成本均價從18.08提升到19.34，整整高出一塊多...但是，我的持有張數提升到115張，以11/4收盤價22.85來計，帳面獲利$403,650，本季配息0.55，股息$63,250！

若以18.08的均價跟87.2的張數放到現在，帳面獲利則是$415,944，看起來較低的均價好像還比較好，但事實真的是如此嗎？

要是我擔心均價提升而不敢買進，那張數只會永遠停留在87.2，也許更低的均價短時間會讓你的帳面獲利看起來相差無幾，但股息現金流會因為你的張數提升而越拉越遠。

我也認為隨著張數不斷累積以及股價的提升，會慢慢弭平低均價帶來的優勢，只要你的張數持續增加，長期持有參與市場成長，股息跟獲利也會不斷提升，你才有更多的現金流買進更多的部位，進而持續提升你的總市值。

最後各位可以用極端一點的數字搭配均價計算機去試算，以你目前的均價跟獲利為基準，假設股價漲到100塊你一次買100張，雖然你的均價會大幅提升好幾十元，但更多的張數會消除低均價的優勢並提升帳面報酬，至於股息當然不用說，肯定相差十萬八千里。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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