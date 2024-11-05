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006208月領10萬要本金4千萬...上班族真能達成？達人：會賣股跟傻存股成本差4倍

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
懶錢包試算，若想靠006208創造月領10萬現金流，存股、賣股所需本金相差頗大。台股示意圖／中央社
懶錢包試算，若想靠006208創造月領10萬現金流，存股、賣股所需本金相差頗大。台股示意圖／中央社

想打造穩定不間斷的現金流，達成月領5萬元、10萬月的「夢幻壯舉」，並不需要靠存高股息ETF，反而是長期報酬率表現更好的類大盤ETF，更容易用較少的資金實現目標，例如富邦台50（006208）。

以下為影音內容：

如果想創造月月領錢的穩定現金流，有兩個方式可以達成，一是領息、二是賣股。

一、領息

想達成平均月領5萬、10萬元的宏大目標，等於一年得生出60萬、120萬，對ETF存股族來說，第一直覺大概會想到靠定期配息實現。

若以006208自2012上市以來每年的配息情況估算，這些年大約是接近3%的平均值利率，也就是說若想月領5萬，得持有價值2千萬元的006208、想月領10萬元，則須持有價值4千萬元的部位。

以10月25日115元的股價計算，則需要持有348張，樂觀估算，全台投資人中共有107人達成，占比人數約0.02%；200張到400張的區間，越靠近400張的人數越是稀少，其中甚至包含部分法人。

此外，透過圖表可以發現，超過半數的006208股東持有不到1張，5張以下更是佔了90%以上，顯示大部分持有人都還在努力存股的階段。

二、賣股

「領息」與「賣股」本質上都是將自己的錢從股市領出，只是一個由投信代勞、一個自行操作，投資的重點是總報酬率，利用每年增殖的部位一樣能創造現金流。

006208自成立以來績效約15.6%，只要賣掉部分持股，依然能創造現金流。

若覺得15.6%估算太樂觀，以同樣追蹤台灣50指數、但經歷過更多次多空循環的元大台灣50（0050）試算，成立以來年化報酬率約11.75%。

假設以11%報酬率計算，代表需要有價值約1100萬元的006208，理論上經過1年，資產就會多出120萬元，賣掉一些持股就能實現月領10萬的目標。

同樣以115元的股價估算，約要持有96張，對照集保數據，有1421人可以達成、占總投資人數的0.27%。

如果以被動投資合理的年化報酬率6-9%計算，1年成長8%需要131張、市值約1500萬元，約有368人達成；1年成長7%則要持有150張、市值約1715萬元；1年成長6%換換算下需要持有174張、市值約2千萬元的股票部位。

總結

透過簡單試算，證明想打造穩定現金流不一定要靠高股息ETF，反而是長期報酬率表現更好的類大盤ETF，更容易用較少的資金實現目標。

畢竟配息率不等於報酬率，高股息不等於高報酬。

◎本文內容已獲懶錢包 Lazy Wallet授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 存股 市值型 高股息

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