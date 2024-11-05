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元大三「債」齊發00967B、00968B、00969B！純價差零息美債也有…均10元發行

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

元大投信擬發行之「元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金」於10月25日經金管會申報生效，並於11月4日經中央銀行核准，將於11月18日起同步募集元大優息美債（00967B）、元大優息投等債（00968B）以及元大零息超長美債（00969B）三檔債券ETF，發行價均為10元。

元大投信於聯準會正式啟動降息，且基準利率展望預測下降之際，同步推出分別包含長天期美債、投資等級債與零息美債的全新三檔債券ETF，均採10元發行，提供非投資等級債以外的債券ETF充分選擇，讓投資人能自其中簡單挑選，輕鬆參與債券投資。

元大投信表示，現階段債券ETF具備債息收益與潛在資本利得兩大投資主軸，過去迫使美國連續升息最主要因素的通膨增速已顯然受控，聯準會官員立場聚焦於降息步調與幅度討論，利率再走升風險有限，持續創造進場債市有利基礎。

00967B為國內首檔月配息設計長天期美債ETF，與同樣採月配息的00968B主要為投資標的不同，在可能的降息循環初期，均具有收益配置優勢，兩者標的指數並針對納入債券之票息率高低進行篩選，以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。

而00969B為國內首檔零息美債產品，持債天期距到期日大於25年，且零息債券採相對面額折價發行，在發行期間不付息，於持有到期後償還本息，存續期間較同條件附息債券長，因此價格反映殖利率變化波動更為敏銳，適合於利率環境下行階段追求債券價格潛在上漲機會的投資人。

元大投信指出，從資產配置角度，債券長期與股票呈低相關，具有固定收益與平衡投資組合波動性質，且對於大額資金而言，海外債券ETF的配息計入海外所得，適用個人最低稅負制，於新台幣750萬元內可免稅（自然人），且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費，可作為現金資產替代部位。

元大投信提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表債券殖利率必然下降，投資人進場前須謹慎評估。參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，且各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

而零息債券持有至到期日債券價值仍可能因流動性、信用風險以及其他影響債券償付之因素而無法回歸面額，不存在保本之保證，投資人需留意相關風險，慎選信用評級與流動性俱佳之零息債券。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00968B元大優息投等債 00969B元大零息超長美債 債券ETF 元大優息美債00967B 收益平準金 月配息

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