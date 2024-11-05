國泰投信洞悉市場發行多檔人氣ETF 獲「上櫃ETF發行獎」

證券櫃檯買賣中心11月1日盛大舉辦30周年感恩茶會暨頒獎典禮，會中首次頒發「上櫃ETF發行獎」，國泰投信總經理張雍川親自出席領獎，國泰投信身為全台最大資產管理業者，時常引領市場推出多元主題的各式ETF，積極推廣基金理財教育，以守護投資人資產為使命，多年來發行多檔具創新概念的基金及ETF，滿足海內外機構法人和國人資產配置的理財需求。

國泰投信總經理張雍川親自出席「上櫃ETF發行獎」頒獎典禮時表示，這幾年來在全投信業者的齊心戮力下，市場已有多達兩百多檔的ETF產品，台灣ETF成長飛速受到國際關注，ETF因具備成分股透明、交易便利、管理費用低廉等多個優點，已成為理財必備工具，國泰投信旗下ETF總規模突破新台幣1兆元，產品多達30幾檔，其中在櫃買中心掛牌的有10檔，櫃買中心多年來積極壯大台灣資本市場，與業者共同研議並推動ETF發展方向，實為台灣企業和投信證券業者的主要臂膀和夥伴。

國泰投信自2015年發行首檔ETF以來，橫跨股票及債券型，挾集團在海內外累積多年的資產管理豐厚經驗，提前洞悉市場，推出深具投資價值主題的多檔ETF，以其優異的指數編製規則和基金表現，展現龐大專業團隊的金融產品設計力和基金操盤實力。

國泰投信在櫃買中心掛牌的ETF包括多檔債券ETF，國泰20年美債（00687B），替投資人打包長天期美國政府公債，掌握新一輪降息契機，因折溢價控制良好，今年以來基金規模和受益人數大幅成長，目前因債券殖利率仍位於歷史高檔且價格相對便宜，投資人可關注後續本周美國聯準會降息策略，適度分批布局，打造資產配置的股債雙引擎。

另一檔國泰旗下金融債ETF「國泰10Y+金融債（00933B）」則是2023年10月掛牌的台灣首檔有月配息跟收益平準金的債券ETF，主打低波動且違約率低的金融債，已成為金融股愛好者的另一投資選擇，替投資人打造更靈活的現金流，適合退休族、穩健理財人士及小資族持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。