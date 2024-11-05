快訊

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！未來不得出現「TAIWAN、國旗」

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

佇立64年！太魯閣牌樓「東西橫貫公路」不見了 工程車不慎撞毀縣府急修復

國泰投信洞悉市場發行多檔人氣ETF 獲「上櫃ETF發行獎」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰投信獲「上櫃ETF發行獎」總經理張雍川（圖右）出席領獎。國泰投信／提供
國泰投信獲「上櫃ETF發行獎」總經理張雍川（圖右）出席領獎。國泰投信／提供

證券櫃檯買賣中心11月1日盛大舉辦30周年感恩茶會暨頒獎典禮，會中首次頒發「上櫃ETF發行獎」，國泰投信總經理張雍川親自出席領獎，國泰投信身為全台最大資產管理業者，時常引領市場推出多元主題的各式ETF，積極推廣基金理財教育，以守護投資人資產為使命，多年來發行多檔具創新概念的基金及ETF，滿足海內外機構法人和國人資產配置的理財需求。

國泰投信總經理張雍川親自出席「上櫃ETF發行獎」頒獎典禮時表示，這幾年來在全投信業者的齊心戮力下，市場已有多達兩百多檔的ETF產品，台灣ETF成長飛速受到國際關注，ETF因具備成分股透明、交易便利、管理費用低廉等多個優點，已成為理財必備工具，國泰投信旗下ETF總規模突破新台幣1兆元，產品多達30幾檔，其中在櫃買中心掛牌的有10檔，櫃買中心多年來積極壯大台灣資本市場，與業者共同研議並推動ETF發展方向，實為台灣企業和投信證券業者的主要臂膀和夥伴。

國泰投信自2015年發行首檔ETF以來，橫跨股票及債券型，挾集團在海內外累積多年的資產管理豐厚經驗，提前洞悉市場，推出深具投資價值主題的多檔ETF，以其優異的指數編製規則和基金表現，展現龐大專業團隊的金融產品設計力和基金操盤實力。

國泰投信在櫃買中心掛牌的ETF包括多檔債券ETF，國泰20年美債（00687B），替投資人打包長天期美國政府公債，掌握新一輪降息契機，因折溢價控制良好，今年以來基金規模和受益人數大幅成長，目前因債券殖利率仍位於歷史高檔且價格相對便宜，投資人可關注後續本周美國聯準會降息策略，適度分批布局，打造資產配置的股債雙引擎。

另一檔國泰旗下金融債ETF「國泰10Y+金融債（00933B）」則是2023年10月掛牌的台灣首檔有月配息跟收益平準金的債券ETF，主打低波動且違約率低的金融債，已成為金融股愛好者的另一投資選擇，替投資人打造更靈活的現金流，適合退休族、穩健理財人士及小資族持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 國泰

延伸閱讀

00878不受「降息」影響！股海老牛解析4高股息要點：不會選就跟著人潮

降息後債券價格慘...川普若當選更糟？艾蜜莉：去年買現在利多出盡、未來變數多

賴清德聲望回升、韓國瑜人氣狂飆 游盈隆解讀、強調無因果關係

大師論壇15日登場／降息大環境 2025股債看漲

相關新聞

006208月領10萬要本金4千萬...上班族真能達成？達人：會賣股跟傻存股成本差4倍

想打造穩定不間斷的現金流，達成月領5萬元、10萬月的「夢幻壯舉」，並不需要靠存高股息ETF，反而是長期報酬率表現更好的類大盤ETF，更容易用較少的資金實現目標，例如富邦台50（006208）。

00878不受「降息」影響！股海老牛解析4高股息要點：不會選就跟著人潮

上週五國泰永續高股息（00878）宣布最新預估配息公告，本次每股配息0.55元，收穫網友瘋狂點讚，「00878配0.55，穩健就好、非常完美」、「（國泰00878選的）都是不錯的好標的」。

00944上次換成分股24檔…被剃除之後績效16跌8漲！ 息大大：選股邏輯經得起考驗

半年前被00944剔除的24檔股票，後來8檔上漲、16檔下跌，雖然可惜賣飛了鈊象這檔大飆股，但成功躲掉了好幾檔波段跌幅近2成的股票。24檔股票簡單平均下跌0.05%...

00929股價跌是投資人「賣壓出籠」不要了？ 專家：自作孽！何不平均每月配0.15左右就好

為什麼00929不從頭到尾都每個月配發0.14~0.15元，平衡一下0.2元到0.11元的落差，硬是要讓期待配息的投資人心情大洗三溫暖呢？

00960跌什麼意思…年底不是航運旺季嗎？ 專家解答：受到成分股這30％族群影響

剛掛牌的00960為何跌不停？年底不是旺季嗎？要不要先賣一趟？

元大三「債」齊發00967B、00968B、00969B！純價差零息美債也有…均10元發行

00969B為國內首檔零息美債產品，持債天期距到期日大於25年，且零息債券採相對面額折價發行，在發行期間不付息，於持有到期後償還本息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。