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ESG投資市場規模成長利多 00966B追蹤的指數嚴選ESG好企業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球 ESG 投資市場規模預估(資料來源：Precedence research, 統一投信整理。)
全球 ESG 投資市場規模預估(資料來源：Precedence research, 統一投信整理。)

永續發展成全球共識，ESG投資為大勢所趨。研究機構Precedence research預估，在各國政府基金及投資機構推動下，全球ESG 投資市場規模將從今年的29.86兆美元，高速成長至2034年的167.49兆美元，複合年增長率達到18.82%，有望為ESG投資帶來資金面長多。

統一投信緊跟全球投資趨勢，推出統一ESG投等債15+ETF（00966B），讓投資人一次布局ESG趨勢和債市多頭行情，11月25至27日募集繳款。統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，永續經營策略可以讓企業強化抵禦風險的能力，應對日漸增多的氣候變遷問題及市場變化，加上資金對ESG的青睞，使各國企業將ESG納入重要發展藍圖，也讓ESG隊伍越加壯大。00966B追蹤之指數嚴選ESG評分高的企業，成份債檔數也從指數2018年底成立時的50檔左右，一路擴大至如今的百檔以上。

00966B追蹤之指數不僅瞄準ESG投資趨勢帶來的資金利多，還鎖定長天期債券在聯準會降息循環時的優勢。歷史經驗顯示，長天期債券的利率敏感度高，在利率逐步調降時，有望為投資人帶來更大的資本利得空間。為了讓債市投資人在全球景氣放緩時，可以平衡風險與收益，這檔ETF追蹤之指數的成分債信評聚焦BBB級，違約率較非投資等級債低，但殖利率高於A級以上債券。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ESG ETF

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