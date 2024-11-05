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00878不受「降息」影響！股海老牛解析4高股息要點：不會選就跟著人潮

聯合新聞網／ 綜合報導
00878配息維持0.55元。台股示意圖／中央社
00878配息維持0.55元。台股示意圖／中央社

上週五國泰永續高股息（00878）宣布最新預估配息公告，本次每股配息0.55元，收穫網友瘋狂點讚，「00878配0.55，穩健就好、非常完美」、「（國泰00878選的）都是不錯的好標的」。

觀察近期11月配息的ETF，不少9字頭學弟妹配息縮水，只有00878站穩腳步，打破外界擔憂，憑自身優秀選股邏輯逆勢配出0.55元、年化配息率達9.6%，投資人樂開花。

投資專家股海老牛指出，受到美國聯準會降息影響，多檔ETF也出現「降息」趨勢，不少投資人擔心，自己持有的標的是否也遭殃。

對此老牛點出四大高息ETF挑選要點，包括挑選資本利得較高之標的、具有收益平準金機制、配息有成長或是相對穩定，最後是費用率要低。只有符合以上四點才稱得上是好標的。

老牛也建議投資人如果選不出要投資哪檔高息ETF，不妨看看別人怎麼選，根據投信投顧公會統計，9月份定期定額受益人數最多的前三名ETF分別是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）及元大台灣50（0050），其中便有2檔是高股息，顯見高股息在投資人心中的地位。

老牛接著補充，00878不僅具有上述四大要點，在選股邏輯上也是備受稱讚，00878產業配置均衡，不過份倚重單支個股，更能抵禦市場波動。

法人指出，觀察00878投資組合，以「金融打底、AI助攻」揀選出追漲抗跌的黃金布局。

00878緊跟AI加Apple雙A行情，以聯發科、聯詠、日月光為首的電子股配置近6成5，同時持有近2成的金融股，如國泰金、富邦金、中信金等金控龍頭近期陸續公布財報，今年屢屢刷新自身獲利紀錄，明年配息可期，適合尋求安穩的投資人可以安心長抱00878。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息

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