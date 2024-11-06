美債留或跑？他想改買00713、00919 網反勸：00935、00757賺更多

美債自從美國聯準會降息以後價格表現不理想，有投資人猶豫「美債該留或該跑？」他猶豫是否該趁手上美債尚屬有賺錢的狀態時賣出，再改買ETF，考慮標的包括00713、00919、00944、00939等，其他人建議「有賺快跑」，建議他「要做價差就選科技股，00935、00757賺更多」。

一名網友在PTT發文詢問「美債留還是跑？」他表示，之前跟風買進美債含息小賺，考慮趁現在趕緊脫手，避免價格再下跌又賠錢，賣出後想轉投資高股息ETF，他考慮00713、00919等，也考慮組成月月賠買進00944、00939，他好奇，「不曉得美債要繼續留還是先跑？轉投一檔季配加上一檔月配可以嗎？會建議怎麼配？」

其他人留言「高股息的形狀都差不多要買就買重疊率少的，不用買這麼多檔」、「反彈是給你跑的，不是給你續抱的」、「我覺得賣掉吧」、「有賺快跑，要做價差就選科技股，00935、00757賺更多」、「你看好股票會漲超過目前位階，就進高股息啊」、「季配無疑00713，月配可以00944」、「快跑，真心覺得美債浪費時間而已」。

不過也有人說「看11月、12月有沒有各降1碼再說嚕，年初買的根本不急」、「不缺錢美債留，轉713+944」、「944、939你都覺得是穩穩配，那美債沒什麼好擔心呀」、「雖然我每天都在臭債蛙，可是現在幹嘛走啊？」、「人多的地方不要去，看版上再推啥一堆人在跟風的就別去了吧」、「有種預感你這操作會兩頭空」、「當初說買了至少要放個5年，現在才過多久」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。