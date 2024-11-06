聯電股價跌不停！網憂「00929會全倒出來」：明年1時機後會再跌

晶圓代工大廠聯電（2303）股價近期跌跌不休，10月以來跌幅達14%，而股民若在今年開市時1月2日買入聯電，以4日收盤價46元來計算，約已吃下12.5%的跌幅。PTT網友直呼「二哥好慘」，有網友預言「韭菜00929買一堆，之後會全部倒出來，明年被踢出成份股的話還有的跌」。

聯電近期股價表現疲弱，4日持續下跌至46元，跌幅1.29%，股價已回測去年九月附近的相對低點，等同今年以來買入聯電的投資人都沒有賺錢，反而倒賠。以籌碼來看，外資已經持續賣超聯電一個月，除了10月14日短暫小買一天，多數天數單日都賣超破萬張，11月1日更一口氣賣超逾7萬張。

一名網友在PTT發文分享新聞並表示，「二哥好慘！外資殺不停，今天還是賣超王，一堆高股息ETF買了不少」。

其他人留言「營收沒降但毛利率一直降，和i皇FAB的囧境很像99眾多高股息etf」、「降價保營收，毛利就下降了」、「聯電真的是慘，漲AI跟它沒關係，高股息etf一堆選中它，明年被踢出成份股的話還有的跌」、「韭菜929買一堆，之後會全部倒出來」、「又是高股息愛股」、「會不會回到當年起漲點」、「其他股票頂多是外資賣投信買而已，就聯電投信外資每天都是賣超第一」、「明年配息如果太爛，高股息會無情倒爛」。

還有人留言「一堆etf都買這檔，到時候一起倒貨會非常可怕」、「還好年初果斷賣掉，換大哥」、「法人到貨給高息ETF，ETF的貨要給誰接？」、「未來成熟製程就中國天下了」、「等之後ETF倒出來會超刺激的」、「聯電真的比美債還垃圾」、「etf被二哥帶下去了」、「這支本來5字頭就該賣了，3字頭再重新撿」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。