他00687B、00679B被套牢⋯想再買00857B！網酸：月月配會變月月賠

美國聯準會降息以後，債券上漲不如預期，不少投資人慘被套在高點。有苦主本想賺美債價差，卻不幸被套牢，他因此想乾脆自組「美債ETF月月配」，自嘲「反正都被套了，就安心領息吧」，他目前持有00687B、00679B，另外想再買進00857B，希望每月都能領利息。其他人卻不以為然，直呼「恐怕變月月賠，不如買直債或TLT」。

一名網友在PTT發文詢問「有人組美債ETF月月配嗎？」他表示，自己為了想賺價差買進美債，想不到卻慘被套牢，心想既然套牢，乾脆安心領配息，目前他持有各30張00687B、00679B，另打算再買進00857B，目標湊到每個月都能領息，他好奇「有債蛙也是這樣組月月配嗎？還是都集中火力在某一檔」。

其他人留言「看你靠不靠息生活，都行吧，還不都一樣」、「我喜歡一次領大條的」、「反正成份股都是美債，看你有沒有每個月現金流的需求」、「我組日日賠」、「不知道該說什麼，這樣自慰有用嗎」、「債卷是用來當一個部位避險兼領息用的耶」、「買月月配的頭等債就好」。

還有人留言「我套著配很舒服」、「幹嘛不買直債或TLT」、「為了健保補充費當然要分散」、「這是套牢大滿貫嗎」、「我建議你補短債，組成中期美債」、「日日賠、月月虧，含淚推美債」、「我都組日日配，匯款手續費-30爽到升天」、「不要，分開買會被扣很多10元轉帳費用很不爽」、「TLT不就月配了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。