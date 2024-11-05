快訊

大陸博士生10年暴增一倍因失業率高？學者：與美國有關

台中公捷處長爆性騷「至少5女受害」 盧秀燕開鍘：即日起停職調查

MLB／日職前輩白目行徑惹毛大谷 網酸：活該被拒訪

00929股價跌是投資人「賣壓出籠」不要了？ 專家：自作孽！何不平均每月配0.15左右就好

聯合新聞網／ 趣 講 股
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

00929表現不好是真的差嗎？是被投資人賣下去的

00929近期的股價頻頻下跌，很多投資人都認為：與其說原因是成份股股價下跌（例如主要成份股--聯電、聯詠走勢頻頻下挫），還不如說是配息金額一直縮水，引發投資人賣壓出籠所致

的確，今年初有些頗受歡迎的高配息ETF，動輒配出10%以上的年化殖利率，使得股價因為投資人搶買而超出淨值（溢價）不少。

但是現在則是不爽配息一直縮水、年化殖利率掉到7%（甚至7以下），人人搶賣、變成了折價（股價低於淨值）的ETF。

然而，仔細想一想，就算你是用20元的高價買到00929，月配0.11元的年化殖利率也有6.6%，很不錯了別貪心，而且只要ETF的成份股是穩定配息的績優股，當然要繼續定期定額來買進這些折價的ETF，絕對比你再去變心、賣掉更換別的ETF來得好（要繳證券交易稅、券商手續費喔），因為沒有任何一支配息的ETF會給你保證配息金額絕不縮水的啦！

也是自作孽！何必過往配息金額拉到0.2元 平均分配就好

大家有沒有發現：這些高配息ETF如果可以稍為「平衡」每一期配息金額，不要忽高忽低的，投資人的心裡就不會這麼「賭爛」了，但是之所以不做平衡配息，這些配息型ETF其實是有苦衷的。

再拿最近討論度很高的00929為例，剛掛牌上市的幾個月都是配息0.11元，然後增加到0.13元沒多久，就大跳升到配息0.2元的超高配息金額，維持了3個月之後，再漸漸降到最初的0.11元。

那為什麼00929不從頭到尾都每個月配發0.14~0.15元，平衡一下0.2元到0.11元的落差，硬是要讓期待配息的投資人心情大洗三溫暖呢？

00929繼續持有還是賣出換標的？完全就是取決於你自己

主要還是因為股市行情波動大、成份股股價跟著漲漲跌跌，基金經理人換股帶來的資本利得、減損也直接影響配息金額的高低，再加上成份股除息（還有淡、旺季效應）下來的錢，總不能指數已經在很高點了還追高硬是要買，又不能留著多數現金不配、不買...

總總原因讓這些ETF的配息金額起伏比較大，尤其是「月配」、「新成立」的菜鳥ETF更是如此（因為當初買進的價位比較高，沒有辦法像00878、0056擁有更多的資本利得的配息本錢）。所以想要長期投資配息型ETF的民眾現在一定要有此「配息金額起起伏伏」的認知，等到長期投資個5年、10年之後，這些菜鳥ETF也變成羽翼豐滿的老鳥ETF，自然配息的金額就會穩定多了。

不然就要搭配去買一些市值型、不配息的ETF，不要把全部的資金都投入在配息型ETF身上，這樣心情比較不會受到配息多寡的影響，但是這樣做，就不會是完全「衝高被動收入」的投資方法，也不要再去羨慕哪個理財網紅、或網友們秀出「被錢砸醒」的配息通知書喔！

最後，套一句日劇「法醫女王」的精典台詞：你的人生是你自己的。

回到投資理財的世界裡，你的人生不是股票市場的、也不是ETF的、更不是財經網紅、名嘴的，你自己要的是「安穩領息」的人生？還是你其實要的是「配息第一名」的人生？一切都決定在你自己的心中。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 月配息

趣 講 股

追蹤

延伸閱讀

00878成立以來報酬達93％…配息0.55元沒縮水！ 管理費還比0056、00919便宜

00929「如預期發展」配息減少…長線持續分批買進不會輸！ 小黑：但有一個前提

00713是繼00878後「不會降息」的高股息ETF？ 存股哥：預估這季維持配1.5元

00929配息降到0.11元投資人喊停損！ KN先生「三點事情釐清」：ETF名稱已告訴你

相關新聞

00944上次換成分股24檔…被剃除之後績效16跌8漲！ 息大大：選股邏輯經得起考驗

半年前被00944剔除的24檔股票，後來8檔上漲、16檔下跌，雖然可惜賣飛了鈊象這檔大飆股，但成功躲掉了好幾檔波段跌幅近2成的股票。24檔股票簡單平均下跌0.05%...

00929股價跌是投資人「賣壓出籠」不要了？ 專家：自作孽！何不平均每月配0.15左右就好

為什麼00929不從頭到尾都每個月配發0.14~0.15元，平衡一下0.2元到0.11元的落差，硬是要讓期待配息的投資人心情大洗三溫暖呢？

00960跌什麼意思…年底不是航運旺季嗎？ 專家解答：受到成分股這30％族群影響

剛掛牌的00960為何跌不停？年底不是旺季嗎？要不要先賣一趟？

每年賺5％不難存00878就能做到！ 懸緝「免抄捷徑慢慢走最快」：個人殖利率10％

「想要抄捷徑達成目標，慢慢走可能是最快的方法！」

花100萬買大公司股票穩賺？網勸買006208風險最低

投資有賺有賠，同時也須面臨一定的風險，沒有一項投資是百分百賺錢。有網友好奇「放100萬買股票領股息有何風險？」其他人建議，大公司倒閉的可能性確實很低，不過仍可以設定警示價位，或是分散投資多檔績優個股，可降低某個標的股價下跌時帶來的衝擊，有人建議「買006208或ETF最快」。

0050不是第1！0057、006203、00692排前三...市值型ETF「1原因」績效狠甩高股息

這篇來看看競爭激烈的市值型ETF！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。