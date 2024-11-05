00929股價跌是投資人「賣壓出籠」不要了？ 專家：自作孽！何不平均每月配0.15左右就好

00929表現不好是真的差嗎？是被投資人賣下去的

00929近期的股價頻頻下跌，很多投資人都認為：與其說原因是成份股股價下跌（例如主要成份股--聯電、聯詠走勢頻頻下挫），還不如說是配息金額一直縮水，引發投資人賣壓出籠所致。

的確，今年初有些頗受歡迎的高配息ETF，動輒配出10%以上的年化殖利率，使得股價因為投資人搶買而超出淨值（溢價）不少。

但是現在則是不爽配息一直縮水、年化殖利率掉到7%（甚至7以下），人人搶賣、變成了折價（股價低於淨值）的ETF。

然而，仔細想一想，就算你是用20元的高價買到00929，月配0.11元的年化殖利率也有6.6%，很不錯了別貪心，而且只要ETF的成份股是穩定配息的績優股，當然要繼續定期定額來買進這些折價的ETF，絕對比你再去變心、賣掉更換別的ETF來得好（要繳證券交易稅、券商手續費喔），因為沒有任何一支配息的ETF會給你保證配息金額絕不縮水的啦！

也是自作孽！何必過往配息金額拉到0.2元 平均分配就好

大家有沒有發現：這些高配息ETF如果可以稍為「平衡」每一期配息金額，不要忽高忽低的，投資人的心裡就不會這麼「賭爛」了，但是之所以不做平衡配息，這些配息型ETF其實是有苦衷的。

再拿最近討論度很高的00929為例，剛掛牌上市的幾個月都是配息0.11元，然後增加到0.13元沒多久，就大跳升到配息0.2元的超高配息金額，維持了3個月之後，再漸漸降到最初的0.11元。

那為什麼00929不從頭到尾都每個月配發0.14~0.15元，平衡一下0.2元到0.11元的落差，硬是要讓期待配息的投資人心情大洗三溫暖呢？

00929繼續持有還是賣出換標的？完全就是取決於你自己

主要還是因為股市行情波動大、成份股股價跟著漲漲跌跌，基金經理人換股帶來的資本利得、減損也直接影響配息金額的高低，再加上成份股除息（還有淡、旺季效應）下來的錢，總不能指數已經在很高點了還追高硬是要買，又不能留著多數現金不配、不買...

總總原因讓這些ETF的配息金額起伏比較大，尤其是「月配」、「新成立」的菜鳥ETF更是如此（因為當初買進的價位比較高，沒有辦法像00878、0056擁有更多的資本利得的配息本錢）。所以想要長期投資配息型ETF的民眾現在一定要有此「配息金額起起伏伏」的認知，等到長期投資個5年、10年之後，這些菜鳥ETF也變成羽翼豐滿的老鳥ETF，自然配息的金額就會穩定多了。

不然就要搭配去買一些市值型、不配息的ETF，不要把全部的資金都投入在配息型ETF身上，這樣心情比較不會受到配息多寡的影響，但是這樣做，就不會是完全「衝高被動收入」的投資方法，也不要再去羨慕哪個理財網紅、或網友們秀出「被錢砸醒」的配息通知書喔！

最後，套一句日劇「法醫女王」的精典台詞：你的人生是你自己的。

回到投資理財的世界裡，你的人生不是股票市場的、也不是ETF的、更不是財經網紅、名嘴的，你自己要的是「安穩領息」的人生？還是你其實要的是「配息第一名」的人生？一切都決定在你自己的心中。

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