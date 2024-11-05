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00944上次換成分股24檔…被剃除之後績效16跌8漲！ 息大大：選股邏輯經得起考驗

聯合新聞網／ 息大大
對存股族來說，長期投資最重要的一點是堅持。台股示意圖／中央社
對存股族來說，長期投資最重要的一點是堅持。台股示意圖／中央社

今天群組熱情的投資版友提醒我，最近野村趨勢動能高息（00944）要調整成分股了。

我就好奇啦...5月份00944換了24檔股票，在這半年間表現到底怎麼樣？

結果不意外，半年前被00944剔除的24檔股票，後來8檔上漲、16檔下跌，雖然可惜賣飛了鈊象這檔大飆股，但成功躲掉了好幾檔波段跌幅近2成的股票。24檔股票簡單平均下跌0.05%...

反之納入的23股票當中，後來15檔上漲，8檔下跌，23檔股票平均上漲5.3%。

這麼看來00944的編製規則真的是有點東西的，雖然沒有台積電，比起大盤同期14%漲幅還是有點差距。不過風水輪流轉，台積電休息的時候，很可能就是00944要上漲的時候。

希望這次換股，最好能來幾檔主流兼強勢的股票，帶上00944的績效年底起飛！

◎本文內容已獲 息大大 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 月配息

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