00944上次換成分股24檔…被剃除之後績效16跌8漲！ 息大大：選股邏輯經得起考驗

今天群組熱情的投資版友提醒我，最近野村趨勢動能高息（00944）要調整成分股了。

我就好奇啦...5月份00944換了24檔股票，在這半年間表現到底怎麼樣？

結果不意外，半年前被00944剔除的24檔股票，後來8檔上漲、16檔下跌，雖然可惜賣飛了鈊象這檔大飆股，但成功躲掉了好幾檔波段跌幅近2成的股票。24檔股票簡單平均下跌0.05%...

反之納入的23股票當中，後來15檔上漲，8檔下跌，23檔股票平均上漲5.3%。

這麼看來00944的編製規則真的是有點東西的，雖然沒有台積電，比起大盤同期14%漲幅還是有點差距。不過風水輪流轉，台積電休息的時候，很可能就是00944要上漲的時候。

希望這次換股，最好能來幾檔主流兼強勢的股票，帶上00944的績效年底起飛！

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