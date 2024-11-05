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00960跌什麼意思…年底不是航運旺季嗎？ 專家解答：受到成分股這30％族群影響

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
航運示意圖。美聯社
航運示意圖。美聯社

上週的歡樂直播裡，有網友提到，剛掛牌的00960為何跌不停？年底不是旺季嗎？要不要先賣一趟？

當時我的回答不算清楚，這幾天梳理了一下，大概找到原因了。

這檔ETF包含貨櫃航運55%、油輪30%、散裝15%。成分股遍及北美（27%）、日本（23%）、台灣（22%）、歐洲（18%）。

這段時間其實貨櫃跟散裝航運表現都不錯，所以當中台灣及日本相關成分股都是上漲的。主要拖累這檔ETF表現的其實是當中30%的「油輪類股」，受到過去一段時間美國能源油氣類股全線走跌影響，就連巴菲特也套了。

不過儘管如此，10月以來整體修正幅度落在5%以內，看起來走勢比實際跌幅更嚇人，可能因為K線沒幾根的關係。

事後來看，看好航運股似乎買貨櫃3雄更直接有效，畢竟目前長榮已近4個月新高，00960還在發行價附近鬼混？

我的看法，00960包含貨櫃、散裝、油輪，三個子行業各自淡旺季都不同，單壓貨櫃不一定有優勢。

尤其接下來到年底，依照往年按理貨櫃營收表現會下滑（旺季過），反倒是散裝有機會維持營運高檔。這個時候賣貨櫃改投散裝其實是還不錯的策略。

但後面這段時間，「川普交易」下供應鏈碎片化預期，會不會使得貨櫃航運逆勢走強？

或者伊朗冷不防又射一發再度引發全球航運緊張？

再者前陣子跌爛的西方油氣類股，會不會來個跌深反彈？

不曉得！知道我就不用發文了！

透過ETF持有這三類航運，起碼可以確定和現階段的台股並無明顯的關聯性，除了幫助降低整體部位波動外，也能有效對沖地緣衝突的風險。

像上周五大盤開盤崩500點，起碼還有航運先開紅。

所以不見得要脫手，如果拉開一段成本甚至可以考慮反向加碼。

當然了，最主要的是擔心這位朋友賣出後不跌反漲跑來罵我。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00960野村全球航運龍頭息收ETF 大盤 巴菲特 成分股 美國 貨櫃 長榮

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