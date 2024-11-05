每年賺5％不難存00878就能做到！ 懸緝「免抄捷徑慢慢走最快」：個人殖利率10％

「想要抄捷徑達成目標，慢慢走可能是最快的方法！」

00878配息通知

00878國泰永續高股息，已經公佈配息資訊：

每股配發：0.55元 除息日期：11/18 最後買進日期：11/15 股息發放日：12/12

對於持有00878的人，恭禧大家可以獲得不錯的配息。

每年要賺5%真的不難

我自己從今年第1次到這次的配息，分配領到9600元、12800元、14600元、15400元。表示今年光是00878的配息就可以領到52400元，有沒有發現，配息是逐次增加。

若換算至11/1號00878的收盤價22.77元，那麼就表示今年光股息的配息率就有8.17%。遠遠超過幾年前，要準備長期投資計劃時所設定的5%，並且超越很多。

我記得幾年前，當準備要投資時，就有朋友問我台股真的找得到每年可以穩定配5%股息的標的嗎？那時我回答：「只要長期投資，一定可以達到5%或以上的。」而為什麼我那麼有自信，是因為透過許多書籍閱讀，只要用對投資思維，長期下來資產一定會穩定成長。

經過這幾年的驗證，確實一檔標的要每年都能領到5%的配息是找得到。而這檔00878就是我一直長期持有並持續買入的標的之一。

頻繁換股可以增加報酬？

反而這二年新推出的高股息ETF，我還真的一檔都沒有買，也突顯出我從一而終的個性。再者是因為我喜歡00878的選股邏輯，以「25%近1年穩定配息以及75%近3年穩定配息」的企業，才會列入ETF名單中。

且產業分佈也比較分散，不會只過度集中單一產業上，包含了電腦及週邊設備、金融保險、半導體、電子通路、紡織、食品…等。

而我想告訴讀者的是，投資有時沒有想像中那麼的地複雜，很多人過度追求高報酬。於是不斷地轉換標的，看哪家新推出的商品回測報酬率比較高，就趕快去買；買進後報酬及配息沒有想像中那麼好，甚至開始賠錢後，就想趕快脫手換下一個更好的標的。

不斷轉換舉動，儼然把ETF當成個股來投資，卻不知道這樣的舉動只是白忙一場。除了過多交易只會侵蝕你的成本，頻繁換股也會打斷複利的節奏。

不必找捷徑，慢慢走比較快

所以，關於投資，我還是始終如一。

喔對了，文章一開始我有提到，今年00878的年度配息率為8.17%，但那是用11/1的市價換算。但其實我買00878的成本價是落在18.58元，如果用我買進的成本來計算，今年的股票配息率為10.81%，且還沒加上資本利得。

所以，保持存股初衷並長期投資，績效並不會比頻繁換股來的差，但前提是標的是要能分散風險的。

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