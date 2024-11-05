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0050不是第1！0057、006203、00692排前三...市值型ETF「1原因」績效狠甩高股息

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
市值型ETF今年受惠於台積電大漲，績效驚人。台股示意圖／中央社
市值型ETF今年受惠於台積電大漲，績效驚人。台股示意圖／中央社

這篇來看看競爭激烈的市值型ETF！

因為高股息ETF都沒有台積電這檔今年超賺錢的公司股票，多虧台積電的亮眼表現，無疑中帶動持有高占比台積電的市值型的股價。

市值型ETF排行第一名便是富邦摩台（0057），以5.24%略勝其他市值型ETF。

第二名是元大MSCI台灣（006203），績效為4.46％。追蹤台灣50指數的富邦台50（006208）元大台灣50（0050）則追在第三名的富邦公司治理（00692）之後。

上述5檔的共通點就是—台積電占比都超過50%，幾乎被台積電牽著走，所以稀飯認為真的要投資市值型ETF，就選擇一檔進行就好，分散的意義不大！

◎本文內容已獲要不要來點稀飯套餐授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0057富邦摩台 006203元大MSCI台灣 006208富邦台50 00692富邦公司治理 市值型

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