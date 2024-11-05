0050不是第1！0057、006203、00692排前三...市值型ETF「1原因」績效狠甩高股息
這篇來看看競爭激烈的市值型ETF！
因為高股息ETF都沒有台積電這檔今年超賺錢的公司股票，多虧台積電的亮眼表現，無疑中帶動持有高占比台積電的市值型的股價。
市值型ETF排行第一名便是富邦摩台（0057），以5.24%略勝其他市值型ETF。
第二名是元大MSCI台灣（006203），績效為4.46％。追蹤台灣50指數的富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）則追在第三名的富邦公司治理（00692）之後。
上述5檔的共通點就是—台積電占比都超過50%，幾乎被台積電牽著走，所以稀飯認為真的要投資市值型ETF，就選擇一檔進行就好，分散的意義不大！
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