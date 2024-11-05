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00929無法像00713、00915成為殺手級ETF！投資者：自組月配搭00905及00878兼顧市值成長

聯合新聞網／ 投資者日記
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

最近高股息ETF吹起降息風，仔細觀察可以發現清一色都是月配息ETF。就如之前談過：像00929這種依靠超額配息炒作市場話題，鑽收益平準金漏洞的操盤方式，終究不是長遠之道，經不起時間的檢驗。多頭時期回檔尚且捉襟見肘，碰到大空頭只會更慘。

再來00934開始配息前的績效一路向上，開始配息之後的績效一路盤跌，猶如兩個世界。配息頻率過於頻繁，只是徒增ETF操盤的困難度，不利績效累積成長，難以出現00713、00915這種殺手級ETF。

最後每檔ETF募集時的指數回測，全都輾壓大盤嚇死人；但是真正上戰場之後的績效，全都被大盤輾壓笑死人，由此可知沒有把費用率計算進去指數回測都是空談，毫無參考價值。同時也應證了80%的策略型ETF都贏不了大盤的結論。只要投信一窩蜂推出何種商品，其商品便落後於大盤。

今年觀察下來的結論是：月配息ETF不宜長期投資，少碰為妙。有現金流需求者，還是用三檔季配息ETF：00905+00878+（00713或00915）組成月月配較合適，可同時兼顧市值成長和高配息。

◎本文內容已獲 投資者日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00905FT臺灣Smart 00915凱基優選高股息30 00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF 季配息 月配息

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