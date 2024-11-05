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00936配息跌至0.05、00929回歸0.11元！這1檔超乎預期年化殖利率達13.46%

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
11月許多人氣ETF配息公布。台股示意圖／中央社
11月許多人氣ETF配息公布。台股示意圖／中央社

11月份配息的25檔股票型及9檔債券型ETF都公告囉！一起來看看這次有沒有你持有的ETF！

超過144萬投資人持有的國民高股息ETF國泰永續高股息（00878）本月將迎來今年第4次配息囉！本季預估配發0.55元，維持上季表現。

以11月1日的收盤價22.77元計算，單季殖利率約為2.42%，暴力計算年化殖利率更來到9.66%，接近10%的表現以現在來看仍能很厲害的！

從國泰揭露的淨值組成來觀察，00878是有本事維持配發0.55元的，稀飯認為穩穩地才能走長遠！

本月表現最差強人意的莫過於是月配息的台新永續高息中小（00936），今年以來的績效表現普普，連股息都從原先6月的0.25元，一路跌至本月僅剩0.05元。以11月1日的收盤價15.90計算，單月殖利率約0.31%。

目前00936的股價從最高的19.95元跌到15.90，資本利得也從3.52元跌到0.67元。且也沒有辦法預估未來股價會不會繼續下跌，單靠0.3元的股利所得，再撐半年就是緊繃了。

復華台灣科技優息（00929）也回到最一開始的0.11元了，相比於最高的股利0.20元來說，砍了將近一半呀！有比較果然有傷害。但暴力計算年化殖利率還是有7%，其實以高股息來說，也是很不錯的表現！

中信成長高股息（00934）本月也降息了，預估配發0.115元，硬比929多0.005元，單月殖利率約0.61 %。

另外，本月也是富邦特選高股息30（00900）作為季配息的最後一次配息，預估配發0.1元，單季殖利率0.68%，相比於上季的股利金額落差蠻大的！下個月它便會以「月配息」的身分登場囉！

雙月配的永豐ESG低碳高息（00930），本月預估配發0.43元，雙月殖利率2.29%，暴力計算年化殖利率更誇張的來到13.76%！太恐怖了！這一檔近幾個月配息表現都蠻好的，大家也可以留意看看哦！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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