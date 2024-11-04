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債券ETF除息秀 將開跑

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
11月除息債券ETF預估配息表現
11月除息債券ETF預估配息表現

11月債券ETF除息秀即將開跑，根據統計，包括凱基美國非投等債（00945B）、新光15年IG金融債ETF（00844B）、新光投等債15+（00775B）、群益ESG投等債20+（00937B）、群益投等新興公債（00756B）等五檔年化配息率都超過6%。

其中00844B、00775B公告每受益權單位預估配發金額，都是0.57元，金額創下掛牌以來新高，且下半年連兩季配息金額均較前季高，依昨（4）日收盤價計算，年化配息率為6.87%、6.72%，投資人想參與00844B、00775B兩檔11月配息，最後買進日為19日，20日為除息日。

券商財富管理主管表示，美國總統大選前，股市動盪下，資金紛紛轉向投資等級債券ETF避險，對於高配息債券ETF來說，市場買氣更持續熱絡。隨美國總統大選結束後，若川普新政府上台，勢必會對全球股市帶來一段陣痛磨合期，若擔心股價震盪盤跌，不如改存金融債或投等債ETF，每季或每月穩穩領息。

凱基美國非投等債ETF基金經理人鄭翰紘指出，此次美國大選的結果，不論是民主黨總統勝出、但失去國會主導權；或是共和黨重奪總統大位、並掌握國會過半席次，恐怕都難消解市場對美國財政壓力與通膨捲土重來的疑慮。

究其原因，美國政府支出占GDP三成，目前兩黨政見也還未看到打消赤字的政策，赤字居高不下，預期政府將增加發債。個人消費強勁與企業投資強勁，反映美國經濟強韌，也使市場限縮美國聯準會降息的預期。兩股力量加乘，推升近期美國十年期公債殖利率快速從3.7攀升到4.2%。

鄭翰紘說明，考量貨幣政策風向調整、降息預期減弱，利率下行空間相對有限，觀察美國企業發行的非投等債，受惠美國景氣軟著陸機率高，預期今年違約率可望維持2%，低於長期平均的3%，若鎖定存續天期偏短的標的，相對更能減少利率變動帶來的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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00844B金融債、00775B投等債ETF 11月預估配息0.57元

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