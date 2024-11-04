固定收益ETF 資金湧進

上周整體固定收益型ETF持續獲111.4億美元資金淨流入，其中美國債市流入金額為87.8億美元，歐洲債市與亞洲債市也分別獲10.6億與0.3億美元資金流入。從債券信評看，投資級債獲90.4億美元資金淨流入，非投資級債獲9.3億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國大選在即，但兩黨侯選人並沒有積極整頓財政的政見，反而都有導致赤字可能惡化的作為，再加上美國經濟仍強韌，評估長天期債殖利率長線仍有上揚空間，因此儘管有降息題材，策略上宜選擇五年左右的中天期持債，以避免短期債券的再投資風險和長期債券殖利率的回揚風險，應採取中性利率曝險方式，再搭配精選的公司債機會，爭取風險調整後的收益空間。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊指出，不論美國大選結果為何，2025年底將到期的減稅法案可能被延長，兩位總統候選人都沒有計劃控制財政支出，增添殖利率上揚風險，所幸市場已提前反映此利空。富蘭克林證券投顧現階段建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國非投資等級債券型基金。

安聯投信表示，就市場風向上，殖利率升勢趨緩，風險債跌幅縮減。反映債市波動度的MOVE仍舊維持高檔，新興債淨流出稍擴大；展望後市，經濟軟著陸仍是美國經濟最可能結果，未來利率走向，包括降息速度和新的中性利率仍在持續變化，聯準會仍會在平衡經濟成長與通膨之間步步為營。

安聯投信建議，因應降息循環啟動，高檔仍須留意震盪，建議可優先配置投資級公司債與美國短年期公司債策略，聚焦美國投資級企業債等相對高評級、高品質的債券，鎖定收益機會與平衡市場波動，以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，策略上以多重資產主動布局仍為較佳應對策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。