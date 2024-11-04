台股ETF 受益人大增

美國聯準會及英國央行本周將舉行利率決議，預估繼續降息可能性高，有利選後指數表現。觀察近一周ETF受益人數增減前十強，以台股ETF居多，其次為原油型與長天期美債ETF。

觀察全數268檔ETF，近一周受益人數增減情況，增加最多依序為：富邦台50、元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣50、期街口S&P布蘭特油正2、國泰永續高股息、大華投等美債15Y+、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波、凱基優選高股息30，當中以台股ETF居多，其次為原油型與長天期美債ETF。

富邦台50 ETF經理人洪珮甄表示，台股上周因川普保護費言論，干擾盤勢，在籌碼方面，外資現貨賣超，期貨空單小幅增加接近四萬口，加權指數也呈現回檔，惟仍守穩季線之上。

此外，本周FOMC會議預期降息1碼，且4日至8日中國人大可望再度祭出救市利多，有利風險偏好，加上美國大選結果本周將出爐，不確定因素消除，大選後台股可望回歸基本面，上漲機率高；技術面方面，台股季線、半年線持續上彎，日KD修正回落低檔區，技術面逐漸轉佳，建議逢低分批進場布局市值型ETF。

債市方面，大華投等美債15Y+經理人郭修誠分析，美國總統大選結果即將公布，目前搖擺州的民調難分軒輊，最後結果還很難預測，市場呈觀望態度。

觀察美國10年期公債的殖利率，也可發現到此現象。他指出，美國10年期公債近一個月的多數時候殖利率都在4%上下，除了美國整體經濟活動仍強勁外，投資人降低對美國聯準會降息步伐的預期，也讓殖利率仍位於高原區。

另外，長天期投資級公司債無論在升息循環或降息循環，都有投資價值。除了領息外，據歷史經驗，於美國降息循環期間初期便布局於長天期投資級公司債，隨著持有期間越長，資本利得可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。