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花100萬買大公司股票穩賺？網勸買006208風險最低

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論投資風險。圖／聯合報系資料照片
網友討論投資風險。圖／聯合報系資料照片

投資有賺有賠，同時也須面臨一定的風險，沒有一項投資是百分百賺錢。有網友好奇「放100萬買股票領股息有何風險？」其他人建議，大公司倒閉的可能性確實很低，不過仍可以設定警示價位，或是分散投資多檔績優個股，可降低某個標的股價下跌時帶來的衝擊，有人建議「買006208或ETF最快」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「放100萬買股票領股息，有什麼風險？」她表示，有朋友投資100萬買股，並聲稱「買一些大公司的股票也不會倒，就領股息」，同時建議他也可以如此投資，不過他擔心幾年後100萬拿不回來，朋友卻安慰他「買大公司的股票根本不用怕」，讓他很是猶豫。

其他人留言「大公司不會倒是沒錯，但10年前的大公司跟10年後的大公司會是一樣的嗎」、「買市值型etf、買美國500大etf、買全世界etf，連這個都怕 去定存就好了，至少穩賺不賠」、「投資一定有風險啦，就算風險再小，不能說大公司不會倒，而是短時間內不可能倒，你覺得有可能下個月台積電或蘋果會倒掉嗎？我想是不可能，買了就偶爾看一下股價，設定個警示價位就好」。

還有人說「想想當年的國泰人壽、宏達電衰落，再想想台積電、輝達的崛起，這陣子的新聞輝達甚至取代intel，成為道瓊的成分股，沒有什麼是不可能的」、「買006208或ETF，或分散多檔績優個股。那縱使未來一兩家公司營收衰退，損失也有限。長期領的股利與資本利得收益會遠大於小損失」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 Dcard ETF 台積電

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