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00878四次配息加總2.01元…這次維持0.55！ 達人：穩定沒大起大落的狀況

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
台股示意圖。中央社記者趙世勳攝
台股示意圖。中央社記者趙世勳攝

台股資產規模前段班的高股息ETF00878公佈今年最後一次配息。

00878這次沒有跟著許多夯透半邊天的高股息ETF一樣「降息」，反而是維持在每股配發0.55元的成績。

除息日：11/18（星期一）

最後買進日：11/15（星期五）

00878今年的四次配息分別是0.4元、0.51元、0.55元及0.55元，加總起來是2.01元，股價近期落在22～23之間，換算殖利率也差不多是在9.1％～8.7％左右，目前配息穩定，沒有大起大落的狀況。

從淨值組成方面來看，10/30日00878淨值由基本面額15元+收益平準金（股利淨收入）0.91元+資本損益平準金6.84元=22.75元，對於配發0.55元的股利而言，並不會對他造成太大的負擔，而且成立超過4年的00878，也逐漸在資本損益上累積更多能量，對於日後股利的配發或股價的上漲都會相對有利。

不知道這樣的結果，大家是否滿意呢？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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