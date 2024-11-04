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00878成立以來報酬達93％…配息0.55元沒縮水！ 管理費還比0056、00919便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 (記者曾學仁／攝影)
台股示意圖。 (記者曾學仁／攝影)

截至上周五台股ETF最新受益人數來到999.34萬人，其中國泰永續高股息（00878）上週剛宣布第四季配息消息，投資人數一舉超越台積電，成為全台最多人投資的標的，受益人數已高達1,453,902人，再創新高，相較台積電的1,394,105，整整多了將近6萬人，國民ETF當之無愧，且Q4配息依然亮眼，投資人虎視眈眈這兩周台股受美股影響稍微拉回，準備搶進00878。

ETF專家表示，目前市場投資人數前五大的ETF分別是00878受益人達1453902人、元大高股息（0056）受益人達1201314人、群益台灣精選高息（00919）受益人達1012827人、復華台灣科技優息（00929）受益人達935351人、元大台灣價值高息（00940）受益人達892254人，即使全台ETF超過260多檔，可以看到台灣人的最愛仍然是高股息ETF。

專家建議，全台已有23檔的高股息ETF，既然高股息ETF投資重點在股息，在挑選上建議除了看配息力，別忘了看填息率，還有費用率等，都會影響總報酬，如果想要無腦理財，那已經有145萬人掛保證的00878，可以說是高股息中的模範生，因為00878成立久、產業分散、注重成分股的長期EPS、而且經保費加總只要0.28%，與0056、00919的0.335%相比，算是相當便宜，即使第三季歷經台股下滑，除息後都還是有填息，讓百萬投資人真正將息收放口袋

至於投資人最在乎的配息金額，有別於其他檔高股息ETF的配息金額顯著縮水，00878維持上一季的0.55元新高，持有一張就可領到550元，以最近一日的收盤價22.77元（11月1號）計算，年化配息率有9.7%。投信投顧公會最新統計到9月的數據也指出，00878的一年、二年、三年，以及成立以來的累計報酬率分別是20.11%、62.56%、52.94%，以及93.56%，難怪許多人只存00878！

全台ETF投資人數前10大

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 2330台積電 季配息

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