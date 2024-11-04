00919今又買進一張「無聊沒新花樣」！ 真星華：佛系投資報酬率6%足已

今天又買進一張00919...啊，會不會覺得了無新意，連續四周都講買進一張，沒有新花樣，真無聊？

怎麼都不講買哪一檔股票可以漲20%高點出場、跌20%低點接回，連賺好幾個波段...精彩。

也不講哪一檔股票業績yoy成長N%、預估eps幾元、本益比上調到幾倍，股價即將大爆發，便宜價、合理價、昂貴價是多少...內行。

更不講大盤線圖處於M頭、W底，壓力多少點、支撐在哪裡，三大法人買賣超如何影響後市，美國超級財報周對未來經濟景氣的看法...專業。

沒辦法，那些我都不會。看專家網紅們的分析，對大環境有個概念，不要與世界脫節即可。

投資一定要學會前面的精彩、內行、專業嗎？

我採取佛系投資不追求很高的報酬率，6%足已，基本上不用學那些，因為無知不可怕，一知半解最可怕。例如我以前一知半解的財務報表知識，誤以為自己很厲害，在家人面前講得頭頭是道，實際上沒賺到什麼錢，現在想起來都覺得好笑、丟臉。

如果想要追求更高的報酬率或成就感，那必須要認真學習財務報表、總體經濟等專業知識。可是我懶，佛系投資報酬率6%滿足了。

不管外在大環境如何變化，最後回到自己的操作上，只有買、賣、不動作3個選項。實務上要選哪個，我根據的是投資計畫，而不是前面的精彩、內行、專業。

按照計畫有閒錢時，持續買進，朝投資目標累積張數。換言之，有閒錢或領到股利時，選「買」；沒錢時，只能選「不動作」；有資金需求，例如換股、大額支出等，才會選「賣」。

我常常在強調按照計畫買進，因為我在執行退休規劃的投資計畫，所以要照著計畫來走，希望在自訂期限內，達到我所訂的投資目標，甚至超越目標。

投資一定要像我那麼注重計畫，甚至還要用PDCA嗎？

如果像我一樣，想在一定時限內達到什麼樣的目標，建議做計畫，有明確的方向與策略，可以隨時檢討修正。本質上類似職場學到的專案管理、滾動修正、完成任務。

如果沒有時限與目標的期待，隨遇而安，賺多少算多少，也是可以的，完全看個人需求。

投資路上，常常提醒自己二件事：

1）投資是自己的事，要怎麼做，完全自己說了算，自己的標準自己訂。 2）不要和別人比較，容易患得患失、進退失據。投資是為了改善生活、財務自由、提早退休，不是跟人家拼績效、比報酬率。

邁向財務自由的路上，有許多同行者，大家一起加油吧。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。