00844B金融債、00775B投等債ETF 11月預估配息0.57元

11月債券ETF除息秀開跑，根據CMoney統計，00844B（新光15年IG金融債ETF）、00775B（新光投等債15+）1日公告每受益權單位「預估」配發金額，皆為0.57元，金額均創下掛牌以來新高，且下半年連兩季配息金額均較前季高。

依1日00844B收盤33.5元、00775B收盤34.18元計算，00844B單期現金股利殖利率1.70%、年化配息率有6.81%、00775B單期現金股利殖利率1.67%、年化配息率達6.67%，在已公布的12檔除息債券ETF中，00844B、00775B兩檔的年化配息率分別暫居第一、第二高的水準，投資人想參與00844B、00775B兩檔11月配息，最後買進日為11月19日，11月20日為除息日。

券商財富管理主管表示，美國總統大選前，股市動盪下，資金紛紛轉向投資等級債券ETF避險，對於高配息債券ETF來說，市場申買氣更持續熱絡，以下半年配息紀錄創季季高的00844B、00775B兩檔來看，隨美國總統大選結束後，若川普新政府上台，勢必會對全球股市帶來一段陣痛磨合期，錢與其存高股息股，不只擔心股息縮水，更擔心股價震盪盤跌，不如改存金融債或投等債ETF，每季或每月穩穩領息。

另外，對於高資產人士來說，選擇金融債或投等債ETF參與配息，由於ETF每季配息來源皆100%來自海外利息所得，若累積息收超過新台幣2萬元後，海外利息所得不須要繳納二代健保補充保費（2.11%），還可直接享有海外投資稅負優勢，搭配降息期間，債券ETF未來價格還有機會享受資本利得回報，是2025年領高息、享降息的穩健投資選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。