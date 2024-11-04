00850配息出爐 18日除息0.65元

具備「季配+永續+市值型」特色的元大臺灣ESG永續（00850）2024年第4季預估配息公告出爐，據第一階段公告，每受益權單位擬配發0.65元，金額為完整季配息以來的單季新高，以1日收盤價換算，單期配息率為1.42%，累計今年實際配息率約5.25%。

00850將在11月14日公告確定配息金額，11月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在11月15日買進並持有，配息發放日則在12月12日。

據證交所資訊、Lipper統計，至9月底00850為國內ETF定期定額交易戶數第10大，最新至10月底規模來到新台幣191.9億、今年以來績效34.7%，收盤市價45.93元，僅約為0050四分之一。

元大投信表示，台灣科技股高度參與AI趨勢，晶圓代工龍頭最新法說財測正向，預估相關產業成長空間巨大，可望持續帶動市值型ETF表現。00850所追蹤的臺灣永續指數，是經過ESG篩選後，採市值加權決定成分股權重，而目前指標權值股在ESG項目多有一定成果，據10月30日ETF申購買回清單公告，00850現階段主要成分股與0050高度相似，為市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF。

至於ESG篩選因子對於長期投資的影響性，據美銀證券統計，企業在ESG評比的排名愈好，未來的EPS波動度就愈低，反映出高ESG評比企業的營運穩定度高，更有機會創造可預期性的股東報酬，降低使用爭議供應鏈、人才流失或公司經營層出現管理問題等ESG事件風險。

元大投信指出，在市值型與高股息ETF的比較上，應了解ETF的淨值能否長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，高股息ETF所追求的固定頻率配息現金流，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期元大投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。

元大投信提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。