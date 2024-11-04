00929配息降到0.11元投資人喊停損！ KN先生「三點事情釐清」：ETF名稱已告訴你

聯合新聞網／ KN先生
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

最近復華台灣科技優息（00929）月配降到0.11開始有投資人說要停損這件事，抱怨ETF操作的不好...

其實有幾個點需要先釐清

1.這檔是高息科技股ETF，高出大盤平均配息的話代表他必需買進波動大的高配息科技類持股，這意謂高波動，ETF的名稱都告訴你了。

2.ETF配息來源主要是3個：

A.操作價差

B.持股配息

C.平準金

在大盤多頭價差賺的多配的自然多，大盤漲多修正價差賺的少當然配得少，ETF持有的個股股息不可能突然翻倍吧，再來以前講過當大盤修正ETF價格滑落，買進人數減少平準金也變少，配息自然減少，他如果硬拿現金出來配才是不負責任的做法。

3.大盤有多空若你買在高點怎麼會去期望ETF每個月都配高現金，然後自己計算每年都有十幾趴收益，（股票不是定存）配息是根據公司的盈虧來決定的。

科技類股本來就是高波動，如果希望十幾趴年息那就必然承受高波動。

至於後面可不可以買我只說低一點我自己會加碼，但我也不是只有這檔，看00929十大持股有包括台灣大和遠傳算是有考慮防禦性的配置了，大致來說高息科技類ETF算偏積極的性質，若是要長期的投資規劃，還是要配一些防禦型的標的。

還有就是00929上市沒多久，沒有歴史績效可參考，像老牌ETF就可以參考他空頭時的防禦力，記得2002年幾乎所有的台股基金全部虧損，這就是市場波動。

◎本文內容已獲 KN先生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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