存0050不需讀很多書、上課？ 存股方程式：知道結論後重要只剩下過程的堅持

存股需要讀很多書或上很多課嗎？

網路上隨意搜尋都可以找到很多財經名人開設的付費投資課程，書局走一圈，財經類暢銷書籍前幾名很多也都是財經網紅所寫。版主沒上過付費課程，對於課程內容品質好壞自無法評論；自從有了自己的一套存股策略之後，也很少翻閱財經網紅出版的投資相關著作，究竟內容如何，既然版主沒讀過，當然沒立場評論。

如果想閱讀投資相關書籍，版主更傾向推薦經過時間洗鍊的經典之作，例如《漫步華爾街》、《窮查理的普通常識》、《智慧型股票投資人》、《一個投機者的告白》、《約翰伯格投資常識》...等，這些大師們的著作都經過時間的考驗，能歷久不衰自然有其顛撲不破的真理，這些經典著作所傳達的思想最是值得吸收。

版主也不想流於貴古賤今，倒不是說當前網紅出版的著作不值一讀，畢竟投資大師們的著作都是畢生心血結晶，優先閱讀經典著作打基礎，也許會更有能力分辨現今網紅著作的好壞。

影音課程部分，版主空閒時偶爾會上各大學網站觀看財經類相關開放課程（例如台大的經濟學開放式課程）；Youtube也有很多國際一流大學提供的免費開放式課程，例如Stanford、Harvard、Yale都有提供免費課程。雖然這些課程過於學術性、理論性（畢竟是學術殿堂提供的），未必符合實際投資所需，版主個人是更傾向觀看這類札實的課程。

喜歡投資個股的版友，多讀書、多上課有其必要性，畢竟產業趨勢與公司經營變化萬千，稍一不慎可能就讓多年投資付諸流水。

國際政經變動、產業趨勢變化、企業經營與財報解讀，這些都是投資個股必須瞭解的面向，唯有透過不斷學習才能在主動選股的戰場上脫穎而出。至於該讀什麼書、該上什麼課，真的要慎選。

如果主動選股績效無法贏過大盤，不如安分投資0050、00646、或VT。

如果您和版主一樣，不再投資個股、專注買進ETF（僅限高息型、市值型、債券型），版主認為沒有必要讀很多書或上很多課，因為這些書或課程的結論很可能都是「定期不斷買進，持續累積股數」。

尤其，如果您又是指數化投資的堅定支持者，操作更是簡單，就是長期定期買進追蹤大盤的市值型ETF。既然已經知道結論，觀看相關書籍或課程的必要性就減低不少。

結論大家都知道，重點是要堅定執行。誠如版主常說的，「存股（ETF）不難，只要堅持」。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。