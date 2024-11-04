00878股利兩年來從0.23一路增加到0.55元！ 知美：沒買到甜甜價也不在意

00878國泰永續高股息，第四季配息再維持新高0.55元

年化配息率9.66%，想要參與除息11月15日前買進！

2024年11月01日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第四季配息，預計配發現金股利0.55元，利用公告當天的收盤價格22.77元計算，單季配息率2.42%，年化配息率9.66%。年度總現金股利2.01元，創下成立以來新高。

近期月配高股息ETF，00929、00940開始降低配息，不少觀眾朋友擔心，老牌高股息ETF會不會撐不下去，00878國泰永續高股息用實際數據證明，不用擔心，今年繼續穩定維持配息，知美幫大家整理00878最近兩年的配息數據，現金股利從0.27元穩穩增加到0.55元...

為什麼都說878是主打穩穩配息、穩穩領息，因為追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，選股邏輯跟跟目前市場上大多數高股息偏好的「追高息」不同，00878的股利率是利用最近三年的平均殖利率計算，不盲目追求高息而是要追求穩定配息，同時還會排除配息不穩定的景氣循環股，仔細觀察填息天數，今年8月碰上台股震盪劇烈，依舊是30天順利完成填息。

00878本次配息資訊如下：

配息金額：0.55元 最後買進日：2024年11月15日 除息日：2024年11月18日 配息日：2024年12月12日

2024年11月01日，知美繼續維持無腦扣款的習慣，定期定股買進一張00878，目前總共持有23張，這次除息預計可以領到1萬2650元現金股利，明明說好的每個月月底無腦扣款，為什麼這次偏偏要等到月初？

因為這次剛好碰上颱風假，10月31日股市沒有開盤，所以只好等到11月01號才買進，當日最低金額22.15元，但是知美早上太認真工作了，等到中午打開APP的時候，價格已經回到22.79元了，大部分的觀眾朋友看到錯失甜甜價，心中肯定是充滿惋惜...

但是對於知美來說已經是無腦買進，長期投資就不去在意幾百元的差距了，還是老話一句，專注本業、無腦投資，剩下的就是等待機會，讓資產慢慢累積起來吧！

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