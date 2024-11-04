快訊

馬英九邀陸生訪台名單驚見「奧運6金王」 馬龍能來台灣3大關鍵原因

涉詐助理費高虹安強調「沒1毛進口袋」 誓言絕不忘這一天

最美童星長大！年收千萬「當過阿湯哥女兒」 30歲變這樣

00878股利兩年來從0.23一路增加到0.55元！ 知美：沒買到甜甜價也不在意

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

00878國泰永續高股息，第四季配息再維持新高0.55元

年化配息率9.66%，想要參與除息11月15日前買進！

2024年11月01日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第四季配息，預計配發現金股利0.55元，利用公告當天的收盤價格22.77元計算，單季配息率2.42%，年化配息率9.66%。年度總現金股利2.01元，創下成立以來新高。

近期月配高股息ETF，00929、00940開始降低配息，不少觀眾朋友擔心，老牌高股息ETF會不會撐不下去，00878國泰永續高股息用實際數據證明，不用擔心，今年繼續穩定維持配息，知美幫大家整理00878最近兩年的配息數據，現金股利從0.27元穩穩增加到0.55元...

為什麼都說878是主打穩穩配息、穩穩領息，因為追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，選股邏輯跟跟目前市場上大多數高股息偏好的「追高息」不同，00878的股利率是利用最近三年的平均殖利率計算，不盲目追求高息而是要追求穩定配息，同時還會排除配息不穩定的景氣循環股，仔細觀察填息天數，今年8月碰上台股震盪劇烈，依舊是30天順利完成填息。

00878本次配息資訊如下：

配息金額：0.55元

最後買進日：2024年11月15日

除息日：2024年11月18日

配息日：2024年12月12日

2024年11月01日，知美繼續維持無腦扣款的習慣，定期定股買進一張00878，目前總共持有23張，這次除息預計可以領到1萬2650元現金股利，明明說好的每個月月底無腦扣款，為什麼這次偏偏要等到月初？

因為這次剛好碰上颱風假，10月31日股市沒有開盤，所以只好等到11月01號才買進，當日最低金額22.15元，但是知美早上太認真工作了，等到中午打開APP的時候，價格已經回到22.79元了，大部分的觀眾朋友看到錯失甜甜價，心中肯定是充滿惋惜...

但是對於知美來說已經是無腦買進，長期投資就不去在意幾百元的差距了，還是老話一句，專注本業、無腦投資，剩下的就是等待機會，讓資產慢慢累積起來吧！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

知美Jimmy

追蹤

延伸閱讀

0050買在「200元歷史高點」會套慘？ 懶錢包：這檔ETF其實無所謂的高低點

00929配息縮水戰犯是聯電（2303）？ 達人：0056和00919也持有

00878再配0.55「股息縮水」疑慮消除！ 艾蜜莉：未來恐還是要面臨配息減少情況

00929「如預期發展」配息減少…長線持續分批買進不會輸！ 小黑：但有一個前提

相關新聞

00713是繼00878後「不會降息」的高股息ETF？ 存股哥：預估這季維持配1.5元

這波降息浪潮中，00878穩住高股息陣腳維持高配0.55元，接下來就是今年最後一個配息月了，其中我認為00713應該會維持1.5元，相信以00713的實力肯定不是問題。

00929配息降到0.11元投資人喊停損！ KN先生「三點事情釐清」：ETF名稱已告訴你

00929這檔是高息科技股ETF，高出大盤平均配息的話代表他必需買進波動大的高配息科技類持股，這意謂高波動，ETF的名稱都告訴你了。

存0050不需讀很多書、上課？ 存股方程式：知道結論後重要只剩下過程的堅持

長期定期買進追蹤大盤的市值型ETF。既然已經知道結論，觀看相關書籍或課程的必要性就減低不少...

00878股利兩年來從0.23一路增加到0.55元！ 知美：沒買到甜甜價也不在意

繼續維持無腦扣款的習慣，定期定股買進一張00878，目前總共持有23張，這次除息預計可以領到1萬2650元現金股利...

00929「如預期發展」配息減少…長線持續分批買進不會輸！ 小黑：但有一個前提

以00929為例初步推算，若是未來配息再往下調降，配0.1元，20元以下都有6%以上，配0.09元，18元以下都有6%，一定會有人用持續分批買進，降低成本的方式來存股，這種方式長線一定不會輸，但是要有一個前提...

00679B預估配息0.34元！債息更具吸引力 15號為最後買進日

（00679B）公告2024年第四季預估配息0.34元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。