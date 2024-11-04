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「月配息」00937B預估配息0.082元！ 20號最後買進日

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

時序來到11月，月初也是多檔ETF公告預估配息資訊的高峰期，根據投信投顧公會網站資訊顯示，採月配息的群益ESG投等債20+（00937B）已公告最新配息資訊，預估每股配發金額為0.082元。

除息日為11月21日

最晚要於11月20日買進

收益分配發放日則訂於12月12日

依00937B在11/1收盤價15.78元推算，預估單期配息率近0.52%。

財富管理專家表示，今年來在降息議題的驅動下，債券ETF買氣火熱，截至11月1日止，整體債券ETF（不含槓反型）受益人數突破200萬人，來到2,003,323人，年至今增加903,698人，規模也來到2.96兆元，若以單檔產品來看，今年來便以00937B群益ESG投等債20++最受市場歡迎，年至今規模增加近2110.72億元，來到近2380.72億元，受益人數也增加近22.3萬人，來到近33.06萬人，無論是規模增加的金額與增加的受益人數都是整體債券ETF中之最，值得一提的是，00937B更是全球ESG債券ETF中規模最大者。

財富管理專家進一步指出，00937B能獲得市場熱切關注，在於其產品特性符合投資人所需，從產品設計來看，00937B的投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，資產品質無虞，且從源頭提升配息能力，而長天期債於利率走降的環境下，亦有資本利得空間可期，故在綜合多項優勢之下，吸引投資大眾目光。

00937B經理人曾盈甄表示，聯準會在通膨可控的情況下，為預防經濟進一步放緩，於9月啟動降息，而歐洲央行則已早先一步進入降息循環，寬鬆環境有利債市表現，加上國際政經局勢還有不確定性尚存，而投資等級債基於其資產品質較佳，具防禦價值，可望吸引訴求穩健配置的資金配置，故表現仍值留意。

其中，結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，且長天期債在降息循環中，受惠程度亦相對高，故佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF 資本利得 降息

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