00929「如預期發展」配息減少…長線持續分批買進不會輸！ 小黑：但有一個前提

00929配息又減少了，一切如預期發展

00929在11月1日公布11月配息，再度縮水，回到原本的0.11元，以今日收盤價18.43元換算，單次殖利率0.59%，年化殖利率僅7.16%。

高息ETF原本的績效與配息與成分股表現差不多，但是一年多前各家高息ETF為了吸引投資人加碼，紛紛將配息從之前的5-6%往8-12%調升。

細究成分股配息狀況，原本成分股配息與ETF配息殖利率差不多，然而AI讓股價逐漸拉高，但是股利配發跟不上股價成長，成分股配息大多降至2-4%多而已，不要說配不出過往的5-6%，要配出8%以上的息一定要從其他地方找出錢來配發，但就過往依照指數比例買進成分股，買進持有策略已經無法滿足高息ETF的營銷目的，因此操作價差，賺取資本利得，才是能超額配發的訣竅，誰能累積資本利得越多，才是後續能配發更多股利的底氣。

00929在從成立到今年6月前，呈現如同上述積極性的表現，淨值成長，配息也跟著成長，也吸引投資人不斷加碼，規模跟著成長。

後續發現00929開始回歸buy and hold 策略操作時，就開始決定將300張減碼到100張，將資金移去其他還在積極表現的高息ETF。

目前觀察維持高配息的還有：

0056維持每季配發1.07元，股價37.34元，年化殖利率11.4%。 00878公告本季預估配息0.55元，換算年化配息率9.66％，除息日交易日為除息日是11月18日，若想入手的投資人，11月15日是最後買進日，股利將於12月12日入帳。 00943繼續維持月配0.15元，以1日收盤價15換算，00943本月配息0.15元，單次配息率1％、年化配息率12％。

至於是否可以繼續加碼配息調降的ETF，這就看自己是否能接受最後年化5-6%的配息報酬，若以00929為例初步推算，若是未來配息再往下調降，配0.1元，20元以下都有6%以上，配0.09元，18元以下都有6%，一定會有人用持續分批買進，降低成本的方式來存股，這種方式長線一定不會輸，但是要有一個前提，那就是要有足夠的閒錢不斷去加碼！

看著存股達人一直買進一直爽，這邊有一個思考盲區，那就是存股達人多數是「土豪」起家，包裝成靠多年實力累積起來，若是仔細去推算，一般人如何一年存檔50張，3年變成300張，5年變成800張，這背後龐大的存股資金是如何來的呢？若自己不能複製這種土豪買法，如何能優雅無腦買進等領息呢？

一般人資金有限，光是看到下跌就要考慮是否先賣出，之後低點再買回，不要陷入土豪存股大叔或存股大嬸甜蜜的領息幻想，他們是出道即巔峰，一般人是無法靠後天努力去達成的。

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