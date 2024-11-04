00713是繼00878後「不會降息」的高股息ETF？ 存股哥：預估這季維持配1.5元

高股息降息風，幾家歡樂幾家愁，但我覺得股價或是配息本來就會起起伏伏，這是長期投資過程中的必經之路，遇到問題那就想辦法去解決問題，也只有最能解決問題的人才能得到豐厚的報酬。

在這波降息浪潮中，00878穩住高股息陣腳維持高配0.55元，接下來就是今年最後一個配息月了，其中我認為00713應該會維持1.5元，相信以00713的實力肯定不是問題。

要預估配息首先要看淨值組成，以00713在11/1的淨值組成來看，收益平準金3.36、資本平準金23.06，合計23.39，如果每季都發1.5還可以配17.5季，但我習慣只看收益平準金，就算全拿收益平準金來配，也足夠配至少2季。

股價來看00713過去半年大概都盤整在57塊上下，過去2季也分別配出1.5元，如果以57塊來看，配1.5元的年化殖利率為10.5%，目前平準金、股價都跟過去半年相去不遠情況下，我認為維持1.5的機率比較高。

個人覺得00713真的是支非常優秀的高股息，產業不過度集中也讓它真的能做到分散風險的用意，低波特性在今年時常暴跌的環境中更是一份不可多得的穩健力量。

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