00713越來越貴追高還是出場？ 達人就高股息ETF本質和產業配置分析

00713成為新科千億規模的台股ETF，股價也越來越高，投資人應該持續追高還是出場？接下來跟你聊聊00713的後市發展。

首先要檢視高股息ETF本質

根據證交所統計台股平均殖利率已低於3%，所以正常情況下，高股息ETF能高於5%以上已經算不錯。而00713近三年殖利率都維持在7%左右，股價變高還能維持相同的殖利率水準，這對投資人來說，就是賺股息也賺價差。

再來是產業配置

無論規模怎麼變，統一還是最大，比重都保持在一成左右，第二、三大是台灣大、遠傳分別買超過6%，前三大持股合計超過兩成，都屬於避險概念股，當大盤上漲當然績效普通，但遇到高點下跌，就有機會發揮抗跌實力，甚至逆勢上漲。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00713越來越貴還能買？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。