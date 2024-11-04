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00878一直都有令人安心的配息成績！ 楊倩琳：持有成本越來越低

聯合新聞網／ 楊倩琳 博士
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝 中央通訊社
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝 中央通訊社

00878最新配息為0.55元

深受台灣存股族喜歡高配息ETF...國泰永續高股息（00878），1日公告本季預估配息0.55元。

以11/1的收盤價22.77元計算，年化配息率約9.7%。

00878除息日交易日為除息日是11月18日

11月15日季配息最後買進日

股利將於12月12日入帳

00878成為受益人數、定期定額雙冠王，截止至10月30日基金最新規模已超過3,340億。

00878 的指數選股規則下，其成分股的權重分配較均衡。

另外著重企業ESG評級、市值、獲利性、殖利率等表現，投組中有近65%的電子股，如聯詠、廣達等受惠AI浪潮的企業也是成分股。

而00878同樣持有逾2成的金融股，包括國泰金、富邦金等兩大金融巨頭。

開心長期持有00878多年，一直都有令人安心的配息成績，每次領到配息不花掉可以再買更多張00878。

持有成本就越來越低，之後每季就會越領越多錢。

◎本文內容已獲 Dr.Selena（楊倩琳博士） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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