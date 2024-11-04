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00929配息縮水戰犯是聯電（2303）？ 達人：0056和00919也持有

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
台股示意圖。 （聯合報系資料照）
台股示意圖。 （聯合報系資料照）

聯電

台灣的高息ETF不明原因（可能是因為殖利率）爆買聯電2個月，30萬張，聯電近期股價急跌到47，應該是高息ETF配息縮手的重要原因之一。

買爆聯電的ETF不止00929，我提這個只是要說：

1.殖利率選股的盲點大概就是，過去配息不代表未來股價表現，而短期的股價表現其實是法人一窩蜂的猜想（例如這次又猜想聯電成熟製程會被中芯國際幹爆），跟所謂的價值投資財報分析關聯...幾乎沒有；君不見長榮海運從2021的現在暴賺，2024預估EPS60，配息30，股價也才210元？

2.如果投信養一大堆專家最後也會買爆聯電被套牢，憑甚麼，散戶的我們覺得，我們可以自己選股？

3.我在打自己臉？我家不是也在最近2年只買ETF？沒有啊，其實00929配息暴力殖利率剩下7.2%，還是比銀行利息好很多，而聯電明年真的會被中芯國際幹爆？那個是預期，不好說會不會實現，畢竟，兩位美國總統候選人的共同點：高關稅對抗中國補貼惡性競爭，和對中國的科技圍堵，是一致的。

買爆聯電的大咖ETF多了，不只00929..

0056跟00919兩大天王也買爆聯電

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 聯電

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