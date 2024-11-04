快訊

聯合報社論／中華民國論述難掩「綠色轉型正義」的撕裂

衛福部草案 代孕費百萬起跳 新制最快明年上路

11月18日前納入兆豐 00943、00932、00690 配息理財術手中握

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信三檔 ETF00943、00932、00690配息時程表(資料來源：兆豐投信)
兆豐投信三檔 ETF00943、00932、00690配息時程表(資料來源：兆豐投信)

國總統大選倒數，投資人關心市場氣氛波動下的理財術，建議不妨用 ETF 產品打造滾動配息計劃。兆豐投信三檔 ETF 以今年 10 月 31 日為評價日、今日發布期前配息公告，分別為 00943、00932、00690 這三檔 ETF 各有等權重題材、永續產業題材、藍籌股題材等議題，除息交易日皆為11月19日，最後買進日皆為11月18日，可望提供投資人不同需求的理財規劃。

兆豐電子高息等權（00943）受惠於 AI 產業供應鏈的趨勢效應，擴大至電腦週邊高階應用需求、封測及光電設備等，加上美、中科技戰持續升級，全球半導體產業興起專利戰，半導體主流題材仍為產業推動力，有望推動下一波科技股漲幅浪潮。

現階段臺股籌碼面仍顯支撐，長期持有電子股仍為理財趨勢，對於未來臺股電子中小型股有不錯表現的題材，也將挹注 00943 成分股及報酬空間領先的機會；後續可望搭配臺股大盤指數觀察逢回布局、建立部位的時點，惟在美國總統大選前的市場整理期，建議採取均衡配置電子股 ETF 題材如00943，作為長期理財戰術之一。

伴隨美中科技戰及中東動盪議題，有部分市場避險情緒的投資人，更注重資本利得與息收成長的穩健性，像是兆豐永續高息等權（00932）瞄準永續經濟學、看好 ESG 產業商機題材，透過台灣永續評鑑的 ESG 選股機制，深度發掘出 50 檔企業財務體質佳、ESG 績效與股息較亮眼的中大型成分股，搭配等權重再平衡機制，兼顧股利及報酬性，有助 ETF 表現長期穩健性。看好企業財務成熟度高、大型公司標的之投資人，藍籌股題材是不錯的機會，像是00690 兆豐藍籌 30 ETF 聚焦企業表現佳、高現金股利機會的成分股，相對能在市場波動時抵禦下檔風險，在漲勢起飛時追蹤漲勢，有助建立隨漲抗跌的資產配置組合。

此外提醒，投資選擇 ETF 時，留意配息率與追蹤指數殖利率之間的差異外，亦須關注 ETF 公布配息率後，關於股息稀釋可能性的市場現象，建議將相關條件納入投資評估依據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息

延伸閱讀

美國選前最後震盪 台股黑暗期！

遠東董座獲頒淡大名譽博士 徐旭東：Green ESG是世界關鍵

真的更便宜？好市多買「3商品」恐成冤大頭 理財專家急勸退

農業ESG STORE上線 農業部攜手企業共創永續

相關新聞

00878再配0.55「股息縮水」疑慮消除！ 艾蜜莉：未來恐還是要面臨配息減少情況

00878配息公佈以後，打消大大們對「股息縮水」的疑慮了，今年前三季，00878的股息分別是0.4元、0.51元和0.55元，而這次公告的第四季0.55元雖然沒有再創高，但還是維持上一季的0.55元，真的很給力！

00929好時被吹捧成「月配王者」現全都安靜了？小師傅舉例00878：存股兩年賺350多萬

最近的00929配息一路下降到0.11元為例。好的時候，大家不斷吹捧，都很相信自己是長期存股，絕對不會賣的，還要趁下跌的時候ALL IN壓身家進去，還會說什麼「台灣就是由電子半導體領軍」，「買00929就是正確的選擇」、「00929就是月配王者」、「是月配的第一把交椅」，還要求把所有的季配高股息改成月配。

00878下季能再配0.55元？ 小車「過往股息表現穩定」：考驗ETF經理人的智慧

00878的「收益平準金」庫存並不多（相較於0056的5.06元）...

00929配息降至0.11元「群起棒打落水狗」！ 存股哥：0.2拿得出來但保守沒毛病啊

00929股價採取比較保守一點的配法本來就是合理選擇，目前收益平準金0.56、資本平準金2.86，要給0.2不是拿不出來，但我相信沒有一個專業經理人會這樣亂來。

00878配0.55元沒降息因為「強者恆強」！ 存股哥：下季再這樣配也沒問題

高股息降息風但00878不受任何的影響，因為強者恆強本來就是不變的道理，維持配息0.55的原因我在兩個禮拜前的文章也提過了，「家底」充足加上「穩健」的特性。

經理人：債券ETF 可逢低加碼

聯準會啟動降息循環，買盤對債市長線抱有期待，資金湧入債券ETF，總受益人數突破200萬大關，然面臨眾多不確定性，近期債券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。