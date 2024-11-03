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00878再配0.55「股息縮水」疑慮消除！ 艾蜜莉：未來恐還是要面臨配息減少情況

聯合新聞網／ 艾蜜莉-自由之路
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

00878配息公佈以後，打消大大們對「股息縮水」的疑慮了，今年前三季，00878的股息分別是0.4元、0.51元和0.55元，而這次公告的第四季0.55元雖然沒有再創高，但還是維持上一季的0.55元，真的很給力！

00878的受益人數目前是144.9萬人，依然穩坐台灣ETF龍頭，只能說00878不只配息，連資本利得也穩，雖然我因為景氣對策燈號策略，手上的00878快賣完了，但等到下一次景氣藍燈來臨，我覺得00878應該依然會是我其中一檔好選擇。

但還是要注意一下，前幾天有提到，最近不少高股息ETF配息減少，這樣的情況，未來是不是有可能成為常態？

事實上，高股息ETF的配息來源通常包含資本利得、股息和收益平準金，股市走大多頭行情，因此幫ETF拉高了不少配息空間，但未來要是隨著個股漲勢放緩或下跌，長期來看，配息水準不可能一直創高，配息放緩甚至縮水，都是一定會面臨到的狀況，而對於這樣子的循環，定期定額才是比較穩定且能累積收益的方式，不僅分散成本，也減少高點進場的風險。

00878穩坐ETF規模最大龍頭，但我發現還是有很多人不太理解它的選股邏輯，以下再幫大家快速整理一下，00878在MSCI台灣指數選出：

MSCI ESG評級達BB以上

市值>7億美元

近4季EPS>0

接著以「股利分數」排序選前30檔。

（股利分數：0.25*近12個月年化股息殖利率+0.75*近3年平均年化股息殖利率而投資組合也涵蓋電子股、金融股，電子和非電族群的比例大約是6:4，能夠降低單一產業波動帶來的風險，以及強化抗跌性與配息穩定性）

00878為了避免選到景氣循環股，也在2023年一月新增：根據選樣期間的各期現金股息殖利率排名，剔除最後10%的股票。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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