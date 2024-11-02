00929好時被吹捧成「月配王者」現全都安靜了？小師傅舉例00878：存股兩年賺350多萬

目前手上存最久的高股息ETF就是00878了，存了將近兩年，加上第四季的配息，光領息就已經累積了150萬。含息總報酬是37%，這讓我已經非常滿足了。雖然我進入股市已經八年，但真正做到長期持有，是這兩年才開始的，而現在我也真的做到雲淡風輕看股市了。

為什麼有人可以真正做到長期持有投資？其中一個絕大因素是知道自己在做什麼。很多人剛開始存股沒多久，只要有什麼風吹草動，或者面臨較大的跌幅，就會緊張得要命，到處問人要不要賣。

基本上，會這樣問的人，最後通常都不會長期持有。他們還會經常看到「好的」、「會漲的」、「配得好的」ETF，就換過去。然後表現不好時，就在那裡東抱怨西抱怨。

以最近的00929配息一路下降到0.11元為例。好的時候，大家不斷吹捧，都很相信自己是長期存股，絕對不會賣的，還要趁下跌的時候ALL IN壓身家進去，還會說什麼「台灣就是由電子半導體領軍」，「買00929就是正確的選擇」、「00929就是月配王者」、「是月配的第一把交椅」，還要求把所有的季配高股息改成月配。

現在呢？好像大家突然又都覺得季配比較好了，一個個都嚇到吃手手了，安靜了，不講話了？？？？？？？？？？$@%

沒有耐心的，或者人云亦云、跟風沒有自己獨立見解的人，我相信就算買台積電，還是能買到賠錢。

對於真正的長期存股人來說，看短期表現並沒有什麼意義，投資還是要拉長期來看，除非你原本就不是以長期投資為目標。所以，就多點耐心吧。

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