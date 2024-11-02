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00878下季能再配0.55元？ 小車「過往股息表現穩定」：考驗ETF經理人的智慧

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

00878配 0.55元（2024年Q4）

11/18除息，12/12發錢。

2024全年配息都出來了！

Q1配0.4元，Q2配0.51元，Q3配0.55元，Q4 配0.55元，全年共配2.01元。

周五收盤價為22.77元，年殖利率2.01 ÷ 22.77 ×100% ≒8.8%

短評

相對於其他高股息ETF紛紛緩步調降配息，00878能維持原配息金額實屬不易。

不過從官網資料來看，目前00878的淨值（2024年10月30日）組成是：基本面額15元、收益平準金0.91元、資本損益平準金6.84元。

00878的「收益平準金」庫存並不多（相較於0056的5.06元），其範圍包括現金股利、利息所得、租賃所得、收益平準金。這部分的金額是確定能發的，加上過完股利發放的7～9月，成分股的股息差不多都進帳了，基本上這0.91元股利要分配一整年，也就是一季只夠配約0.23元。

因此，若想繼續維持0.55元的高配息，勢必要從資本利得的部分來補足。

至於00878的「資本損益平準金」，包含「已實現」及「未實現」的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金（申購及買回）。所以其6.84元並不是全部都能拿來配發，只能發「已實現」的部分，而「未實現」都只是紙上富，每天都會浮動。不過問題是組成裡看不出來「已實現」的資本利得有多少？（至少有資本利得是好事）只能且戰且走，考驗ETF經理人的智慧。

不過基於00878上市以來穩定的配息表現，我對它還是很有信心的。

價格微修正但仍處於高點，保持定期定額紀律，勿躁進！

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 ETF 季配息 收益平準金

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