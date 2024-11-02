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00929配息降至0.11元「群起棒打落水狗」！ 存股哥：0.2拿得出來但保守沒毛病啊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

昨天00929公告配息0.11，年化殖利率約7.16%，讓不少人直呼「爛屎了」，但我反而覺得是正常發揮，並沒有配得特別差，雖然目前我也帳損-7.67%，但我還是會持續買進。

對於配息0.11有很多東西可以討論，第一個是最直接的殖利率，幾年前高股息ETF剛上市的時候，普遍預估的殖利率大概就是6%-7%，配到7%以上都算高配了，10%更是大暴配的殖利率。

你不能說以往配到10%以上，現在因為遇到大盤震盪回歸到正常值，就說它很爛，如果7%年化殖利率還被說爛，那我也不知道幾%的殖利率才算好。

再來要看00929的股性，它就是攻擊型的高股息，成分股全都是科技股，科技股的特性就是容易大起大落，大盤漲時它很強、大盤震盪時它的跌幅可能也會比較大，這不是在買進前就該知道的事嗎。

如果期待00929在大盤震盪的時候還要跟00713、00878一樣穩，還要給8%甚至10%殖利率，那這根本就是不切實際的想法喔，如果你要穩健又有一定的防禦力，那打從一開始00929就不是你的最佳選擇。

看看今年00929配到0.2元的那三個月，大盤處於甚麼位階？今年4-6月大盤處於上升階段，三個月就漲了4000點，00929股價跟著漲高，當然也可以積極點跟著配出不錯的殖利率。

現在大盤仍處於震盪階段，00929股價採取比較保守一點的配法本來就是合理選擇，目前收益平準金0.56、資本平準金2.86，要給0.2不是拿不出來，但我相信沒有一個專業經理人會這樣亂來。

網路上有張梗圖大家應該都看過，你以為巴菲特在的地方是一路上坡跑到終點，實際上卻是需要翻山越嶺、克服服重重阻礙才能讓你走到終點，如果只是因為踩到一攤水坑就受不了了，那後面的狂風暴雨該如何面對？

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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