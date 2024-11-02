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00878配0.55元沒降息因為「強者恆強」！ 存股哥：下季再這樣配也沒問題

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

00878本季公告配息0.55！高股息降息風但00878不受任何的影響，因為強者恆強本來就是不變的道理，維持配息0.55的原因我在兩個禮拜前的文章也提過了，「家底」充足加上「穩健」的特性。

目前00878收益平準金0.91、資本平準金6.84，對照兩週前10/15的文章收益平準金0.92、資本平準金7.09有些微下降，不過我覺得是正常範圍，畢竟台股從10/18到現在有一波1000點的回檔。

以目前的平準金來看，下一季再配0.55其實也完全沒有問題，當然最好的情況還是股價成長，收益平準金、資本平準金一起增加，然後下一季配得比0.55高，這是最好的情況。

在高股息降息風以及大盤持續震盪的情況下還能配出0.55，你就知道00878有多穩了，依照今天收盤價22.77來看，年化殖利率高達9.66%，殖利率已經逼近10%不說，甚至股價都快追過積極型的00919了。

「穩健」就是00878最大的價值，它的實力你無庸置疑，扛過2022空頭之外，在今年的逆境之下依然可以穩定配息，你有00878就等於有一份最穩定的力量，它可能不是最會漲的，但它肯定是最穩的那一個。

我目前持有00878共115張，均價19.34、帳面報酬$394,450（17.74%）下個月領股息$63,250，幸好我持續買進，甚至開槓桿繼續買進，才能不斷累積張數、創造更大的現金流。

至於我肯定會持續買進00878的，有穩定的股價跟配息，更是借貸存股的超優質標的，看你要當成擔保品質押，或是質押後再買進都是很好的選擇，00878根本就是用來創造現金流的一大利器。

最後讓我說一句，00878太神啦！

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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