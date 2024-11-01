經理人：債券ETF 可逢低加碼

聯準會啟動降息循環，買盤對債市長線抱有期待，資金湧入債券ETF，總受益人數突破200萬大關，然面臨眾多不確定性，近期債券殖利率再度彈升，壓抑債券市場表現。

根據CMoney統計至11月1日，觀察近一年以來債券ETF表現，平均漲幅為13.5%，除了兩檔反向的債券ETF下跌約11%外，其餘均為正報酬；且績效前十強的報酬率都是19%起跳，其中，又以電信債、金融債等標的表現最出色。

債券ETF表現

以個別標的來看，群益投資級電信債和群益投資級金融債是唯二漲幅超過兩成的標的，依序為20.4%和20.1%。

至於第三至第十分別為第一金金融債10+、新光A-BBB電信債、台新美元銀行債、中信投資級公司債、凱基金融債20+、國泰10Y+金融債、新光15年IG金融債、凱基ESG BBB 債 15+漲幅落在19.3%至19.9%間不等。

群益投資級電信債經理人曾盈甄指出，從產業角度來看，電信業現金流穩定，具抗景氣循環的特性，再者，現階段在全球發展勢頭持續加強，5G手機滲透率提升下，相關建設持續擴建，技術也跟著成熟，也為電信運營商帶來商機，成長前景仍可期待。

建議投資人不妨透過在美國電信龍頭上有較高配置比重的15年期以上電信債ETF來參與，既享電信龍頭營運成果與穩健配息，又能順勢掌握5G前景，且現階段處於降息循環，長天期投資等級電信債還可望有資本利得機會。

國泰10Y+金融債經理人鍾郁婕指出，美國降息循環開跑，根據聯準會（Fed）公布的點陣圖顯示，今年底還會降息2碼，明後年也都會再降息，長線來看長短天期的殖利率有望同步下降，帶動債券價格提升，近期債券出現相對低價，建議投資人別心急，可趁利率還在高檔時加碼配置，預期2024第4季到明年第1季，仍有機會迎來股債雙漲行情。

國泰10Y+金融債追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，持有的多為知名國際金融業巨頭，較不用擔憂被降評或企業付不出債息的可能性，因此發行的金融債兼具收益表現佳、低違約率以及低波動等特性。

元大投信指出，建議投資人把握債券仍在高殖利率位置時，進場配置美債ETF或是投資級債ETF，隨著美國啟動降息，宣告限制性利率進入調整階段，無論降息快慢均支持現階段利率再走升風險有限。

對於債券ETF可持續進場，若美國失業率上升速度高於警戒值，預期聯準會將採積極手段避免經濟陷入衰退，有利固定收益資產表現。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，在美國總統大選民調相持不下的情況，市場沒辦法預先押注，在10月出現退場觀望的氣氛是很合理的。

在債券市場的挑選上，考量到美國聯準會已經進入降息的周期循環，公債價差吸引力下降，建議可以留意投資等級企業債。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。