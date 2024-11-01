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00878和00919簡單分析比較！ 真星華：皆具備優秀攻擊力與強大防禦力的騎士

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

00878

公布第四季配息0.55元，與上季持平，今年配息2.01元。股價22.77元，殖利率8.8%

今年股價20.75～24.66元，平均22.705元+正負1.955元（正負8.6%）

00919

今年配2.63元，股價23.22元，殖利率11.3%

今年股價21.60～27.09元，平均24.345元+正負2.745元（正負11.275%）

針對上述資料與印象，兩者做個簡單分析比較：

00919股價波動幅度與配息都高於00878，發行價一樣15元，晚出生的00919股價後來居上，超越早出生的00878。

00919選今年高配息，00878選過去三年高配息，前者成份股股利天生高於後者。例如今年00919成份股股利比00878多約1%。

兩者配息穩定，配息池（淨值組成的收益平準金與資本平準金）都不錯，配高息的持續力可以期待。

兩者成份股遍及各產業，00878金融股約2成、00919約1成，再加上各自都有傳產類股，防禦力都不錯，股價穩定在20元以上。

當初決定持有這兩檔ETF，是規劃2分防禦型的00878，搭配1分攻擊型的00919，持有分別約2年、1年後，對他們有新的認識，都是具備優秀攻擊力與強大防禦力的騎士：

00878是攻4防6，偏重防禦、持盾與單手劍的守護騎士。

00919是攻6防4，偏重攻擊，雙手持大劍的衝鋒騎士。

坦度都很強大，只是主坦與副坦的差別，其穩重可靠的屬性，適合我這個偏保守的土象星座、I型人。

為了儘早達到財務自由所需要的股利現金流，未來一年預計仍主要加碼00919。

這是2024年PDCA後，做出的2025年投資計畫構想。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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