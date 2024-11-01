存股講白了就三招！ 老派「別太聰明」：即便帳上虧50％依然睡得著覺

這是我的第100篇文章！

無論你是從一開始就追隨我的讀者，還是剛剛加入的新朋友，我相信你都懷著強烈的學習動力，並希望通過存股來改變自己的生活。

但股市如同江湖，招式繁多，讓人眼花繚亂、不知所措...

因此，我濃縮了存股三招，只要掌握這三招，存股之路就能走得更加順利！

招式一：別人賺多少 關我什麼事

過去我在存股時，也經常聽到同事、朋友炫耀...他們買的哪支股票賺了多少錢！

這讓我心動，懷疑自己的存股速度是否太慢，甚至開始質疑自己的策略是否正確，萌生了追逐快錢的念頭。

然而，當我堅持自己的存股哲學，並看到長期累積的成果和複利的威力後，我才明白，堅持才是正道；現在，當我再聽到別人的炫耀，我能心如止水，不再受影響。

錦囊1：忽略他人的干擾，專注於自己的存股目標，打造屬於自己的投資哲學

招式二：帳面虧損50％ 依然睡得著覺

存股至今，我經歷過多次股市動盪，尤其是在疫情期間，台股和美股接連下跌...我的資產就像是一堆鈔票擺在我面前，卻眼睜睜地看著它們被一把火燒掉了一大半！

在這種情況下，儘管深知市場未來可能會反彈，許多人仍會急於止損，哪怕只能挽回一點也好，這往往讓人感到痛苦萬分，陷入兩難的抉擇。

然而，經歷了幾次股災後，我學會了在市場大跌時，一定要先保持冷靜，思考自己為何要投資，並且在低點時果斷加碼。

錦囊2：股市的下跌，就像是蹲得越低，只為將來跳得更高

第三招：別太聰明

沒錯，你沒看錯！太聰明的人，反而在存股上未必能成功。

許多人自以為聰明，覺得自己能預測市場，抓住低點高賣。偶爾他們確實能成功，但很難每次都賺錢。一旦不小心使用了槓桿或融資，失敗時可能會賠得很慘，甚至賠掉一生的積蓄。

當然，也有少數人憑此成功，但機率極低。

如果你發現自己在投資中賺一下、賠一下，不是穩定成長，這很可能意味著你不是那個少數。

與其追求在股市中賺最多，不如選擇穩健地投資大盤，過一個能支撐生活、讓你和家人過得舒適的生活。這種平凡而穩定的生活，才是真正的成功!

錦囊3：記住，存股的初衷，不是讓你成為超級有錢人，而是為了讓你能過上自己想要的生活

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。