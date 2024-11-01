00878預估配0.55元…股息沒縮水！ 年化殖利率9.7％、15號為最後買進日

國泰投信旗下兩檔旗艦型ETF國泰永續高股息（00878）每單位預估配息0.55元。國泰10Y+金融債（00933B）已發佈重要公告，第一階段預估配息公告今日已出爐，兩檔受益人數加起來近157萬人，除息交易日都是11月18日，想參與本次配息的投資人，務必留意在11月15日前買進，股利將於12/12入帳。

00878本次預計配發0.55元，以今天的收盤價22.77元計算，年化配息率約9.7% 00933B本次預計配發0.082元，以今天的收盤價16.8元計算，年化配息率約5.9%。

00878基金經理人游日傑表示，台股在第四季有法人作帳行情加持，加上近期各家企業陸續公布財報，正向看好台股表現。00878著重企業ESG評級、市值、獲利性、殖利率等表現，投組中有近65%的電子股，如本周舉辦法說會的IC設計龍頭聯發科、半導體封測大廠日月光，此外聯詠、廣達、聯電受惠AI浪潮的企業也皆是成分股。而00878同樣持有逾2成的金融股，包括國泰金、富邦金等兩大金融巨頭，皆在今年紛紛繳出亮眼成績單，屢屢刷新自身營收紀錄。

在00878的指數規則下，其成分股的權重分配較均衡，較能抵禦產業波動的風險，因此適合投資人長抱，多項優勢也帶動00878成為受益人數、定期定額雙冠王，截止至10月30日，基金最新規模已超過3,340億，且根據集保中心統計，至10月25日時00878總受益人數突破144萬。

法人分析，00878成分股中持有5%的聯發科，是00878的最大成分股；周三（30日）公布第三季財報，旗下晶片「天璣9400」為營收注入強勁成長動能，Q3稅後純益達253.46億元，寫下同期新高。此外，封測大廠日月光日前表示，會和台積電緊密合作先進封裝，包含Cowos前段晶圓製程、先進測試等等，預計今年業績有望突破5億美元，這對持有日月光超過3%權重的00878來說，無疑是個利多消息。

除了00878，00933B也將在11月除息。00933B今年以來人數翻倍成長，截至10月25日時，00933B總受益人數已超過12萬名，截至10月29日基金規模已達新台幣692億元，因有月月配息和平準金的機制，有望為投資人打造現金流，深受風險承受度較低、偏好穩定領息的投資人青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。