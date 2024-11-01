今天買進一張00878「專心上班錯過低價」！ 知美：下午開獎配息數字

昨天遇到颱風假，今天補買一張00878！

沒想到早上太專心工作，剛好錯過了低價...

2023年開始，每個月月底最後一個工作日，知美都會定期定股，買下一張00878！

目前已經累積23張，上次每股配息0.55元，知美領到1萬1000元的配息。

不曉得今天下午開獎，金額又會是多少？

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