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今天買進一張00878「專心上班錯過低價」！ 知美：下午開獎配息數字

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

昨天遇到颱風假，今天補買一張00878！

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沒想到早上太專心工作，剛好錯過了低價...

2023年開始，每個月月底最後一個工作日，知美都會定期定股，買下一張00878！

目前已經累積23張，上次每股配息0.55元，知美領到1萬1000元的配息。

不曉得今天下午開獎，金額又會是多少？

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

知美Jimmy

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