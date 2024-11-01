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00878宣布配息前爆大量…台股跌得正是時候！今年最高24元現股價「相對便宜」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社記者趙世勳攝
台股示意圖。中央社記者趙世勳攝

康芮颱風摧殘全台，台股今開盤即跳水大跌，盤中一度大跌近600點，ETF投資人等待今天收盤後要公告的國泰永續高股息（00878）配息消息，00878粉絲發文表示，「00878不會讓我們失望」、「等00878好消息」、「剛好跌了趕快補00878」、「台股跌的正是時候」。

00878今天盤中交易量高達8萬多張，0056也有4萬多張，投資人逢低先買高股息ETF。

目前受益人數坐穩全台第一大的00878，上周最新受益人數已來到1,449,033人，今年以來增加28萬人，每季配息的00878今年前三次分別配出0.40元、0.51元跟0.55元，配息金額一路向北激勵投資人信心.

00878最近一次的8月公告指出，第三季每受益單位配發新台幣0.55元中，股利所得占比34.43%、利息所得占比0.12%、收益平準金占比7.27%、已實現資本利得占比58.18%，可看出00878帳上累積有豐厚的投資收益及股利所得，讓百萬人每季都能領得開開心心。

00878本日盤中因台股下滑影響，價位拉回到約22.69元，相較於今年度一度超過24元，算是相當便宜，加上00878近次填息表現不錯，與其他檔高股息ETF配息縮水，或是根本無法填息相比，00878因成立較久、投得都是有成長兼具高EPS的大公司，配息政策穩定，也沒有過度換股增加基金成本的問題，讓市場更願意全家大小一起投資00878。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 康芮颱風

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